Nuevo enfrentamiento violento en prisión de Ecuador deja 14 reclusos asesinados

QUITO (AP) — Un enfrentamiento violento entre bandas criminales en una cárcel del norte de Ecuador dejó al menos 14 presos asesinados el jueves, tres días después de un hecho similar en otra prisión.

Un agente de la policía que pidió no ser identificado por no tener autorización para difundir información dijo a The Associated Press que el hecho se produjo en la madrugada en la cárcel de Esmeraldas, unos 181 kilómetros al noroeste de la capital, que alberga a unos 1.500 reos.

En ese recinto carcelario, según las autoridades, predominan miembros de la peligrosa banda “Los Tiguerones”. Imágenes difundidas por medios locales dejaban ver una fila de cadáveres.

El lunes en una cárcel de Machala —373 kilómetros al sur de la capital— otro choque violento entre bandas dejó 14 fallecidos y 14 heridos y un número aún indeterminado de reclusos fugados.

Hasta el año pasado eran frecuentes las masacres en las prisiones de Ecuador.

A mediados de noviembre una riña entre reclusos dejó 17 muertos en la Penitenciaría del Litoral, la más violenta y peligrosa del país. Dos semanas después la explosión de tres granadas en ese recinto dejó 11 heridos.

Las autoridades atribuyen los motines y masacres en el interior de las cárceles a las disputas entre bandas criminales por el control de esos lugares y por el dominio de rutas de exportación de drogas y territorios de distribución en el interior del país.

Ecuador afronta desde 2021 la peor ola de violencia propiciada por bandas locales aliadas con cárteles de Colombia y México, según las autoridades. Desde entonces, se han producido más de una docena de enfrentamientos en los centros penitenciarios que han dejado alrededor de 500 fallecidos.

En lo que va del año, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, se han registrado 5.278 homicidios, más de 1.000 muertes por debajo de las cifras del año pasado, lo que las autoridades han indicado que es producto de la presencia conjunta de militares y policías en las prisiones y en las calles en medio de la vigencia de un decreto de conflicto armado interno firmado a inicios de 2024.

La tasa de homicidios en Ecuador el año pasado fue de 47,25 muertes por cada 100.000 habitantes, según las autoridades, lo que ubicó al país entre las naciones más violentas de la región.