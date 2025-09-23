Muere mexicano en custodia del ICE en California. México pide una investigación rigurosa

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de México pidió el martes a Estados Unidos una investigación “rigurosa” y “exhaustiva que permita esclarecer plenamente” la muerte de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de detención de Adelanto, California.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó del fallecimiento en un comunicado dado a conocer la noche del martes, en el que aclaró que el inmigrante mexicano, cuya identidad no dio a conocer, murió el lunes.

“De acuerdo con las autoridades de ICE, el connacional presentó complicaciones médicas y pese a los esfuerzos del personal médico, falleció durante la madrugada del día siguiente”, según el comunicado.

El deceso tuvo lugar pocas semanas después de que Silverio Villegas González, otro mexicano, murió por un disparo de un agente federal durante una redada en Chicago. El caso está bajo investigación.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) indicó que un agente del ICE baleó de muerte a Villegas González después de que intentó evadir el arresto y embestir con su vehículo a los agentes durante una parada de tráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la semana pasada que su gobierno había pedido información a Estados Unidos pero todavía no sabía con certeza qué ocurrió con Villegas González. Agregó que la cancillería preparaba una “nota diplomática” de queja sobre ese y otros casos de “violaciones a los derechos humanos”. La Secretaría de Relaciones Exteriores no contestó a una solicitud de AP sobre el envío de dicha queja.

El ICE ha negado el uso excesivo de la fuerza en momentos en los que intensifica sus operaciones de inmigración en el área de Chicago.

México ha intensificado el apoyo legal y la asistencia consular a la vez que el gobierno del presidente Donald Trump ha aumentado el número de detenciones y traslados a centros como el conocido como Alcatraz de los Caimanes, en Florida.

En julio, uno de los casos más dramáticos fue el de Jaime Alanís, un trabajador agrícola mexicano que cayó del techo de un invernadero mientras se ocultaba de los agentes del ICE en una granja de cannabis en California y murió poco después a causa de las heridas.