Miembros del Congreso refuerzan medidas de seguridad tras el asesinato de Charlie Kirk

WASHINGTON (AP) — Cuando se reunió con los legisladores esta semana para lamentar la muerte de Charlie Kirk, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, resumió el dolor y el miedo generalizado que muchos sintieron en el Capitolio.

“Para muchos de nosotros, ha sido como si el suelo se hubiera sacudido”, expresó Johnson.

El asesinato de Kirk, el destacado activista conservador y fundador de Turning Point USA, inquietó a los legisladores de ambos partidos, amplificando sus preocupaciones de larga data sobre la seguridad en un acalorado clima político donde las amenazas contra rivales políticos y los llamados a la violencia se volvieron alarmantemente comunes.

Ante esas preocupaciones, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, logró el jueves por la noche la aprobación unánime de una medida que permitió que los senadores emplearan dinero designado para sus oficinas y personal con fines de seguridad. Los miembros de la Cámara también presionaron para aumentar los fondos en ese rubro.

Todo esto formó parte de un importante cambio para los legisladores, que sintieron cada vez más que su participación en la vida pública requirió el mismo tipo de medidas de seguridad que durante mucho tiempo se reservaron para el presidente y los miembros del gabinete.

“Hace unos años, la gente decía: ‘Sí, entiendo que hay un riesgo’. Pero ahora es diferente. Nuestras familias vienen a nosotros y dicen: ‘Bien, ¿qué vamos a hacer?’ Nuestro personal viene a nosotros y dice: ‘¿Qué vamos a hacer?’”, comentó el senador republicano James Lankford.

A diferencia del presidente y otros altos funcionarios del poder ejecutivo, los legisladores de base no suelen estar acompañados por agentes de seguridad cuando están fuera del Capitolio, custodiado por la Policía del Capitolio de Estados Unidos. Algunos miembros del Congreso contaron con seguridad privada que pagaron con fondos privados o de campaña.

“Los miembros del Congreso reciben mucha menos seguridad que muchos de los funcionarios locales o jueces de sus estados”, dijo el representante demócrata de Texas, Greg Casar. “A menudo, hemos sido los menos seguros”.

Afirmó que “la violencia política está destinada a silenciarnos. Y no podemos ser silenciados por el bien de la democracia. Y por eso, creo que es clave proporcionar algún nivel de seguridad a nuestros miembros”.

El número de casos de evaluación de amenazas manejados por la Policía del Capitolio creció constantemente en los últimos cuatro años. El departamento dijo que rastreó más de 9.000 casos de amenazas reportadas en 2024 y está en vías de manejar aproximadamente 14.000 para fin de año.

“Es un asunto de seguridad nacional. Es un gran problema y lo tomamos muy en serio”, dijo la representante de Florida, Anna Paulina Luna, quien formó parte de un grupo de legisladores republicanos que se reunió con Johnson varias veces esta semana para presionar por más dinero de seguridad en un paquete de financiación para el gobierno federal.

Luna dijo que muchos de los legisladores enfrentaron amenazas de seguridad, hacia ellos mismos o sus seres queridos, las cuales son objeto de investigaciones policiales. Los legisladores afirmaron que ahora enfrentan rutinariamente amenazas de muerte, falsas llamadas de alarma, amenazas de bomba y vandalismo en sus oficinas.

“Lo hemos necesitado”, dijo Luna. “El hecho de que haya tenido que suceder esto para abordar el tema me parece una locura, pero hay que tratarlo”.

El proyecto de ley de financiación gubernamental aprobado el viernes por la Cámara, controlada por los republicanos, añadiría alrededor de 88 millones de dólares en fondos de seguridad para legisladores y miembros de la Corte Suprema y el poder ejecutivo.

Un programa temporal que ofreció un estipendio mensual para los miembros de la Cámara duplicó su financiación de 5.000 a 10.000 dólares por miembro. El Comité de Administración de la Cámara lanzó el programa en julio tras el asesinato de la representante estatal de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo.

A través del programa, los legisladores de la Cámara también pudieron gastar hasta 20.000 dólares en equipos de seguridad para el hogar.

La inyección de efectivo no afectó al presidente, quien estuvo protegido por un presupuesto separado para el Servicio Secreto, ni a la Policía del Capitolio, que custodia el complejo del Capitolio, el cual comprende el Capitolio mismo, así como la Corte Suprema, la Biblioteca del Congreso y decenas de oficinas ocupadas por funcionarios gubernamentales y políticos.

“Los jueces federales tienen alguaciles. Obviamente, el ejecutivo tiene fuerzas del orden federales. Los miembros del Congreso están desprotegidos”, dijo el representante Maxwell Frost. “Estamos en un momento de violencia política elevada”, agregó, y señaló que le parece “ridículo” que los legisladores tengan que usar sus fondos personales o de campaña para protegerse.

El representante Tim Burchett criticó a los líderes republicanos por no proporcionar más dinero de seguridad. Cuestionó si se dan cuenta de la situación que enfrentan hoy los funcionarios electos.

“Simplemente creo que es difícil que los líderes comprendan que están en su pequeña burbuja protectora con equipos de seguridad y (Chevrolet) Suburbans. No tienen que hacer fila, no están entre multitudes, y nosotros estamos básicamente por nuestra cuenta con nuestras familias, y esa es una premisa muy aterradora en este momento”, dijo Burchett.

El representante Derrick Van Orden, dijo que el FBI investiga múltiples amenazas de muerte contra su familia y argumentó que tales casos deberían ser procesados como terrorismo. “Tenemos seguridad, pero necesitamos mejorarla”, afirmó.

El representante de Utah, Blake Moore, vicepresidente de la Conferencia Republicana de la Cámara, citó “un amplio acuerdo bicameral y bipartidista de que se necesita hacer más”. Añadió que “Solo es cuestión de encontrar ese punto óptimo para ser fiscalmente responsables, pero también asegurarnos de que estamos en una buena posición”.

Moore señaló que las fuerzas del orden locales fueron especialmente receptivas al intensificar la protección de los legisladores en sus distritos y elogió ese apoyo.

Los legisladores dijeron que suelen coordinarse con las agencias de seguridad de sus distritos para que haya agentes en eventos locales, pero a menudo se sienten vulnerables mientras viajan entre sus distritos de origen y Washington.

La representante Debbie Wasserman Schultz, pidió un plan de seguridad “integral” para todos los miembros de la Cámara, que incluiría personal de seguridad que viajaría con los legisladores.

Dijo que, en el pasado, había dudado en aumentar la seguridad porque pone una barrera entre ella y los electores. Pero los recientes asesinatos de figuras políticas de alto perfil, así como el atentado contra su amiga, la entonces representante Gabby Giffords, en 2011, la convencieron de que la protección es necesaria.

“Realmente se ha convertido en una necesidad para mí proteger a nuestros electores, protegernos a nosotros, proteger a nuestro personal, a nuestros familiares”, dijo Wasserman Schultz. “El riesgo es demasiado grande”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.