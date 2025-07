Marta busca llevar a Brasil al título de la Copa América Femenina tras su regreso

Hace apenas un año, Marta terminó la final olímpica con lágrimas en los ojos, en lo que parecía un emotivo epílogo para una carrera histórica con la selección de Brasil.

Resulta que la jugadora, seis veces nombrada la mejor del año no había terminado del todo.

La delantera de 39 años ha salido de su retiro y está jugando para Brasil en la Copa América Femenina en Ecuador. Las brasileñas han ganado ocho títulos en el principal torneo femenino de Sudamérica.

La Copa América es uno de los tres grandes torneos continentales femeninos que se disputan este verano, junto con la Eurocopa y la Copa Africana de Naciones.

Aunque Marta se había alejado de la selección nacional, el entrenador de Brasil, Arthur Elias, la reincorporó a finales de mayo para un par de partidos amistosos contra Japón. Marta fue titular en otro partido de preparación para la Copa América contra Francia a finales de junio.

Dice que simplemente está viviendo el momento.

“Mi trabajo no cambia, el sentimiento no cambia, el orgullo no cambia, el deseo de ayudar al equipo no cambia y nunca cambiará, independientemente de si estoy jugando o no. Pero la forma en que estoy enfrentando las cosas, no solo aquí en el equipo, sino creo que en mi vida diaria, es diferente”, comentó Marta en una conferencia de prensa cuando fue reincorporada. “Soy consciente de que no me quedan muchos años para jugar, así que lo poco que tengo, quiero aprovecharlo al máximo”.

Antes de los Juegos de París del año pasado, Marta dijo que se retiraría del equipo nacional después de esa celebración olímpica para dar paso a la próxima generación de jugadoras. Las brasileñas se conformaron con la medalla de plata tras una derrota por 1-0 ante Estados Unidos en la final.

Pero Marta continuó jugando para su club, el Pride de Orlando en la NWSL. La temporada pasada, anotó 11 goles con el Pride, que ganó el título de la NWSL.

A principios de este año, renovó su contrato con el equipo hasta 2026.

En total, la carrera de Marta con la selección nacional ha abarcado más de 20 años. Ha jugado en 204 partidos para Brasil, anotando 119 goles.

Ha participado en seis Copas del Mundo y seis Juegos Olímpicos. El mejor resultado de Brasil en la Copa del Mundo fue un subcampeonato en 2007. La nación ha llegado a la final olímpica tres veces, incluida la cita de París, pero la medalla de oro ha permanecido fuera de su alcance.

Marta fue titular en el partido inaugural de Brasil en la Copa América, una victoria por 2-0 sobre Venezuela, luego salió del banco en una goleada 6-0 sobre Bolivia. El próximo partido es contra Paraguay el martes.

La estrella ha dicho que aceptará cualquier rol que Elias le asigne, reconociendo que Brasil cuenta con un grupo de jóvenes jugadoras talentosas, incluidas Kerolin, de 25 años, que juega profesionalmente para el Manchester City, y Luany, de 22, que milita en las filas del Atlético de Madrid.

Pero también hay un elefante en la habitación: el Mundial llegará al país natal de Marta en 2027.

Anteriormente, Marta dijo que no se veía jugando ahí —tendría 41 años— pero tampoco ha descartado del todo la posibilidad.

“El entrenador siempre ha dejado muy claro que convocará a quien sea mejor en el momento, independientemente de la edad. Y creo que la forma en que lo está haciendo es la más correcta”, dijo. “No tiene sentido venir aquí y decir, ‘Jugaré en la Copa del Mundo en dos años’. Dependerá de lo que suceda en mi vida diaria, y por eso estoy pensando de esta manera hoy y viviendo un día a la vez”.

También puede tener otro plan para su futuro.

“Aún tengo un deseo muy fuerte de ser madre. Así que, tal vez un día me despierte y decida llamar a mi médico y ver si todavía es posible”, dijo en una entrevista reciente con Esporte Espetacular de Globo. “Si lo es, adiós, tengo que irme ahora”.