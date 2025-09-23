Los palestinos pidieron apoyo mundial para la Declaración de Nueva York

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino instó hoy a la comunidad internacional a adoptar e implementar la Declaración de Nueva York sobre la solución de dos Estados porque eso es clave para garantizar un cese al fuego en Gaza y avanzar en la paz.

En un comunicado, el ministerio dio la bienvenida a la declaración conjunta emitida en una conferencia internacional en Nueva York el lunes, copresidida por Arabia Saudí y Francia.

“Agradecemos a todos los países que participaron en la conferencia y expresamos su apoyo al pueblo palestino, su compromiso con el derecho internacional y las resoluciones internacionales legítimas, ya aquellos que adoptaron la Declaración de Nueva York o reconocieron al Estado de Palestina”, dijo el ministerio.

Además, instó a todos los Estados a firmar y adoptar la declaración “tan pronto como sea posible”, señalando que ello garantiza un inmediato cese al fuego en Gaza y la implementación de sus disposiciones.

Entre ellas está el permitir a las instituciones palestinas ejercer su autoridad política y legal sobre todos los territorios ocupados en 1967, incluida Gaza.

Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y Portugal están entre las naciones occidentales que recientemente dieron su reconocimiento al Estado de Palestina en apoyo a la solución de dos Estados.

El ministerio palestino dijo que la declaración era necesaria para contrarrestar las operaciones militares de Israel que continúan en Gaza y la anexión de territorio palestino a pesar de la creciente condena internacional.