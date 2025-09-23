Los palestinos pidieron apoyo mundial para la Declaración de Nueva York
El objetivo es lograr la aceptación de dos Estados.
23/09/2025 | 20:45Redacción Cadena 3
FOTO: Los palestinos suman adeptos en la ONU.
El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino instó hoy a la comunidad internacional a adoptar e implementar la Declaración de Nueva York sobre la solución de dos Estados porque eso es clave para garantizar un cese al fuego en Gaza y avanzar en la paz.
En un comunicado, el ministerio dio la bienvenida a la declaración conjunta emitida en una conferencia internacional en Nueva York el lunes, copresidida por Arabia Saudí y Francia.
“Agradecemos a todos los países que participaron en la conferencia y expresamos su apoyo al pueblo palestino, su compromiso con el derecho internacional y las resoluciones internacionales legítimas, ya aquellos que adoptaron la Declaración de Nueva York o reconocieron al Estado de Palestina”, dijo el ministerio.
Además, instó a todos los Estados a firmar y adoptar la declaración “tan pronto como sea posible”, señalando que ello garantiza un inmediato cese al fuego en Gaza y la implementación de sus disposiciones.
Entre ellas está el permitir a las instituciones palestinas ejercer su autoridad política y legal sobre todos los territorios ocupados en 1967, incluida Gaza.
Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y Portugal están entre las naciones occidentales que recientemente dieron su reconocimiento al Estado de Palestina en apoyo a la solución de dos Estados.
El ministerio palestino dijo que la declaración era necesaria para contrarrestar las operaciones militares de Israel que continúan en Gaza y la anexión de territorio palestino a pesar de la creciente condena internacional.
Lectura rápida
¿Qué pidió el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino? Solicitó a la comunidad internacional adoptar e implementar la Declaración de Nueva York sobre la solución de dos Estados.
¿Qué relevancia tiene la declaración? Es clave para garantizar un cese al fuego en Gaza y avanzar en la paz.
¿Quién copresidió la conferencia en Nueva York? Arabia Saudí y Francia copresidieron la conferencia donde se emitió la declaración conjunta.
¿Qué países reconocieron al Estado de Palestina? Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y Portugal son naciones que reconocieron al Estado de Palestina.
¿Qué finalidad busca la declaración además del cese al fuego? Busca permitir a las instituciones palestinas ejercer autoridad política y legal sobre los territorios ocupados en 1967, incluyendo Gaza.
[Fuente: Noticias Argentinas]