Jessica Pegula avanza a semifinales del US Open tras vencer a Krejcikova

NUEVA YORK (AP) — Jessica Pegula rompió nuevamente su barrera de cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos, al derrotar a Barbora Krejcikova 6-3, 6-3 el martes para llegar a las semifinales de un torneo de Grand Slam por solo la segunda vez en su carrera.

Pegula no logró avanzar a las semifinales en sus primeras 23 apariciones en el cuadro principal de un major antes de llegar a la final en Flushing Meadows hace un año, cuando perdió ante Aryna Sabalenka, y desde entonces ha sido eliminada en la cuarta ronda del Abierto de Australia, la tercera ronda del Abierto de Francia y la primera ronda en Wimbledon.

Volver a las canchas duras en el Abierto de Estados Unidos ha sido una receta para el éxito. Aún no ha perdido un set.

“Creo que he estado jugando un tenis realmente bueno”, dijo Pegula. “He estado jugando de manera muy sólida. He tenido inicios muy rápidos, así que realmente quería hacer eso hoy, especialmente contra alguien como Krejcikova que es muy peligrosa”.

Sabalenka, ahora la tenista número 1 del mundo, podría ser la próxima oponente de Pegula si vence a Marketa Vondrousova en su partido el martes por la noche. Eso también es en el estadio Arthur Ashe, donde Pegula despachó rápidamente a Krejcikova.

“Es una locura mirar ahora y pensar que estoy realmente cómoda saliendo aquí a jugar en grandes canchas en grandes partidos en la mejor cancha del mundo con la multitud más loca contra las mejores jugadoras”, dijo Pegula. “Es bastante loco. Hace diez años nunca pensé que sería buena en esto, pero supongo que lo soy”.

Pegula, de 31 años, es la cuarta cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos y apunta a su primer campeonato de Grand Slam. Ella y la número 8 Amanda Anisimova son las únicas estadounidenses que quedan en el cuadro de individuales femeninos.

Krejcikova eliminó a una de ellas, Taylor Townsend, quien no logró convertir ocho puntos de partido cuando se enfrentaron en los cuartos de final el domingo. Pegula no fue perfecta, pero jugó lo suficientemente bien como para mantenerse en control en todo momento y rompió a Krejcikova una vez más para terminar el partido en menos de 90 minutos, en su primer intento de punto de partido.

“Se puso muy apretado”, dijo Pegula. “Ella tuvo un par de devoluciones realmente buenas cuando estaba sirviendo en 4-1, y luego todos vimos lo que hizo contra Taylor, así que estaba feliz de que hayamos terminado”.

El segundo clasificado Carlos Alcaraz jugó más tarde en la tarde, y Venus Williams y Leylah Fernandez estaban listas para jugar en los cuartos de final de dobles femeninos. El partido de Sabalenka está programado para el martes por la noche, seguido por el estadounidense Taylor Fritz contra el cuatro veces campeón del Abierto de Estados Unidos Novak Djokovic.

Felix Auger-Aliassime de Canadá y Alex de Minaur de Australia iniciaron la jornada en Ashe, seguidos por Anisimova contra la segunda cabeza de serie Iga Swiatek. Naomi Osaka, recién salida de vencer a Coco Gauff, se enfrentó a Karolina Muchova para abrir la sesión nocturna, seguida por el número uno del mundo Jannik Sinner contra su compatriota italiano Lorenzo Musetti.