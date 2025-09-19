En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Jefe de espionaje británico asegura que no hay pruebas de intención de paz por parte de Putin

El jefe de inteligencia británico, Sir Richard Moore, afirmó que no hay evidencia de que Vladimir Putin desee negociar la paz en Ucrania, subestimando la resistencia ucraniana.

19/09/2025 | 05:43Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

ESTAMBUL (AP) — No hay “absolutamente ninguna evidencia” de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quiera negociar la paz en Ucrania, afirmó el viernes el jefe de la agencia de inteligencia exterior de Reino Unido en un discurso de despedida.

Sir Richard Moore, jefe del Servicio de Inteligencia Secreta, o MI6 como se le conoce más comúnmente, indicó que Putin “nos está engañando”.

“Busca imponer su voluntad imperial por todos los medios a su disposición. Pero no puede tener éxito”, afirmó Moore. “Francamente, Putin ha mordido más de lo que puede masticar. Pensó que iba a obtener una victoria fácil. Pero él, y muchos otros, subestimaron a los ucranianos”.

Moore habló en el consulado británico en Estambul después de cinco años como jefe del MI6. Dejará el cargo a finales de septiembre.

Lectura rápida

¿Qué afirmó el jefe de espionaje británico? Afirmó que no hay evidencia de que Putin quiera negociar la paz en Ucrania.

¿Quién es Sir Richard Moore? Es el jefe del MI6, quien dio un discurso de despedida en Estambul.

¿Dónde habló Moore? En el consulado británico en Estambul.

¿Cuándo dejará su cargo? A finales de septiembre de 2025.

¿Qué dijo sobre Putin? Mencionó que Putin busca imponer su voluntad imperial sin éxito y subestimó la resistencia ucraniana.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho