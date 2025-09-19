Jefe de espionaje británico asegura que no hay pruebas de intención de paz por parte de Putin
El jefe de inteligencia británico, Sir Richard Moore, afirmó que no hay evidencia de que Vladimir Putin desee negociar la paz en Ucrania, subestimando la resistencia ucraniana.
19/09/2025 | 05:43Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
ESTAMBUL (AP) — No hay “absolutamente ninguna evidencia” de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quiera negociar la paz en Ucrania, afirmó el viernes el jefe de la agencia de inteligencia exterior de Reino Unido en un discurso de despedida.
Sir Richard Moore, jefe del Servicio de Inteligencia Secreta, o MI6 como se le conoce más comúnmente, indicó que Putin “nos está engañando”.
“Busca imponer su voluntad imperial por todos los medios a su disposición. Pero no puede tener éxito”, afirmó Moore. “Francamente, Putin ha mordido más de lo que puede masticar. Pensó que iba a obtener una victoria fácil. Pero él, y muchos otros, subestimaron a los ucranianos”.
Moore habló en el consulado británico en Estambul después de cinco años como jefe del MI6. Dejará el cargo a finales de septiembre.
[Fuente: AP]