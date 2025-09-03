Investigación de la NBA sobre contrato de patrocinio de Kawhi Leonard y Clippers

LOS ÁNGELES (AP) — La NBA dijo el miércoles que investigaría si un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Kawhi Leonard y una empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California permitió a los Clippers de Los Ángeles eludir las reglas del tope salarial de la liga, tras un informe del periodista Pablo Torre.

La investigación se centró en los vínculos entre Leonard, los Clippers y una empresa llamada Aspiration Fund Adviser, LLC, que se declaró en bancarrota este año. En ese momento, enumeró varios acreedores, entre ellos los Clippers (a quienes se les debía alrededor de 30 millones) y una empresa llamada KL2 Aspire LLC a la que se le debían siete millones.

Leonard figuró como el gerente de esa empresa en los registros de California. KL son sus iniciales, y dos es su número de camiseta. Los correos electrónicos enviados a sus representantes listados en busca de comentarios el miércoles no fueron respondidos de inmediato.

“Estamos al tanto del informe de los medios de esta mañana sobre los Clippers de LA y estamos comenzando una investigación”, dijo el miércoles el portavoz de la NBA, Mike Bass.

Los Clippers negaron que se haya violado alguna regla de la liga. El propietario de los Clippers, Steve Ballmer, hizo una inversión de 50 millones en Aspiration, y la empresa y el equipo anunciaron una asociación de 300 millones en septiembre de 2021. Eso fue aproximadamente un mes después de que Leonard firmara una extensión de cuatro años y 176 millones con los Clippers.

“Ni el Sr. Ballmer ni los Clippers eludieron el tope salarial o participaron en ninguna mala conducta relacionada con Aspiration. Cualquier afirmación contraria es demostrablemente falsa: el equipo terminó su relación con Aspiration hace años, durante la temporada 2022-23, cuando Aspiration incumplió sus obligaciones”, señalaron los Clippers en un comunicado difundido a varios medios, incluida The Associated Press.

El cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, acordó declararse culpable el mes pasado después de enfrentar cargos federales de fraude electrónico. Los fiscales dijeron que defraudó a inversores y prestamistas por 248 millones, agregando que “los estados financieros de Aspiration eran inexactos y reflejaban ingresos mucho más altos de los que la empresa realmente recibió”.

Torre, en su informe, obtuvo una copia del acuerdo de patrocinio entre Aspiration y KL2 Aspire, uno que estipulaba que Leonard recibiría siete millones anuales durante cuatro años. Dado ese cronograma, a Leonard aún se le debía el último pago de siete millones en el momento de la declaración de bancarrota de Aspiration.

No hubo evidencia de que Leonard haya hecho algo para respaldar públicamente a Aspiration.

“Ni los Clippers ni el Sr. Ballmer estaban al tanto de ninguna actividad indebida por parte de Aspiration o su cofundador hasta después de que el gobierno iniciara su investigación. El equipo y el Sr. Ballmer están listos para ayudar a las fuerzas del orden de cualquier manera que puedan”, indicaron los Clippers.

La liga, que anteriormente investigó afirmaciones de que los representantes de Leonard pidieron ciertas cosas que se considerarían elusión del tope cuando él era agente libre hace varios años, puede imponer sanciones severas si se determina que un equipo ha violado las reglas del tope, incluyendo una multa de hasta 7,5 millones, la anulación de contratos y la pérdida de futuras selecciones de draft.