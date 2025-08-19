En vivo

El cinco veces All-Star John Wall se retira de la NBA tras 11 temporadas

El base terminó su carrera en la NBA con promedios de 18,7 puntos y 8,9 asistencias por partido.

19/08/2025 | 14:29Redacción Cadena 3

FOTO: El cinco veces All-Star John Wall se retira de la NBA tras 11 temporadas

John Wall se retiró después de 11 temporadas en la NBA.

Wall, de 34 años, jugó la mayor parte de su carrera con los Wizards de Washington después de que lo seleccionaran primero en el draft del 2010 procedente de Kentucky. El base, cinco veces All-Star, terminó su carrera en la NBA con promedios de 18,7 puntos y 8,9 asistencias por partido.

“Hoy, me alejo de la cancha, pero no del juego”, afirmó Wall en una publicación en redes sociales el martes. “El baloncesto siempre estará en mi vida, y se presentan nuevas oportunidades. Siento que ahora es el momento de avanzar con confianza hacia mi próximo capítulo”.

Wall pasó la mayor parte de su carrera con los Wizards de Washington, pero también jugó para los Rockets de Houston y los Clippers de Los Ángeles. En su mejor temporada, promedió 23,1 unidades y 10,7 asistencias para los Wizards en 2016-17 y fue nombrado en el tercer equipo All-NBA.

Wall fue uno de los bases más rápidos y atléticos durante su mejor momento: fue el campeón del Slam Dunk en 2014. Fue un defensor de élite, formando parte del segundo equipo All-Defensive en 2015.

Las lesiones afectaron la segunda mitad de su carrera. Nunca jugó más de la mitad de los partidos en ninguna de sus últimas seis temporadas y no había jugado en los últimos dos años.

Lectura rápida

¿Quién es John Wall? Es un exjugador de la NBA y cinco veces All-Star.

¿Cuántas temporadas jugó? Jugó 11 temporadas en la NBA.

¿Cuándo anunció su retiro? Anunció su retiro a través de redes sociales el martes.

¿Con qué equipo jugó la mayor parte de su carrera? La mayor parte de su carrera la pasó con los Wizards de Washington.

¿Qué le afectó en su carrera? Las lesiones afectaron la segunda mitad de su carrera en la NBA.

[Fuente: AP]

