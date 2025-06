LeBron James jugará su 23ª temporada y ganará 52,6 millones con los Lakers

LeBron James optó por ejercer su contrato de 52,6 millones de dólares con Los Ángeles Lakers para la temporada 2025-26, lo que confirma su intención de convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en competir en una 23ª temporada, según informó el domingo una fuente con conocimiento de la situación.

La fuente, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, señaló que ni James ni el equipo hicieron un anuncio oficial al respecto. Medios como ESPN y The Athletic también dieron a conocer esta información inicialmente.

James regresó recientemente a los entrenamientos después de una pausa para recuperarse de una torcedura en el ligamento de la rodilla que sufrió en el último partido de los playoffs. A principios de este mes, mencionó a la AP que esperaba estar en forma para el campamento de entrenamiento, lo que dejó en claro que tenía planes de regresar para su 23ª temporada, en la que superará a Vince Carter por ser el jugador con más temporadas en la NBA.

El jugador expresó en una entrevista: "Tengo mucho tiempo para cuidar mi lesión, mi rodilla, el resto de mi cuerpo y asegurarme de estar lo más cerca posible del 100% cuando comience el campamento de entrenamiento a finales de septiembre".

Con este anuncio, se disiparon las dudas sobre si el jugador más veterano de la NBA regresaría para al menos una temporada más. Tenía hasta la tarde del domingo para tomar su decisión sobre esa opción, la cual eleva sus ganancias totales en la NBA a aproximadamente 580 millones de dólares.

La próxima temporada marcará su primer año completo junto a Luka Doncic, quien fue adquirido por los Lakers en un traspaso desde Dallas en febrero. Sin embargo, el equipo no tuvo un buen desempeño en la última postemporada, siendo eliminados en la primera ronda por Minnesota.

James cumplirá 41 años en diciembre y ha sido seleccionado para el All-NBA en 21 de sus 22 temporadas en la liga, contando con una selección de segunda ronda en la última temporada. Ningún otro jugador ha sido seleccionado más de 15 veces para el All-NBA.

En la temporada pasada, promedió 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias. Hasta la fecha, ha participado en 1.562 partidos de temporada regular, quedando a solo 49 juegos de igualar el récord de Robert Parish, quien tiene 1.611 en la historia de la liga. Si se mantiene saludable, es seguro que James superará esa marca la próxima temporada.