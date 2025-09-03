Gracias totales

Por Gabriel Rodríguez

"El partido ante Venezuela va a ser muy especial para mí, porque va a ser el último por eliminatorias. Lo voy a vivir de esa manera, después no sé qué pasará".

Fuerte, no? En efecto, el de este jueves será su último compromiso en las eliminatorias de Conmebol, por los puntos, en el país. Qué se yo... a veces uno se pregunta "¿en qué momento sucedió todo tan rápido?" Porque fue como un abrir y cerrar de ojos.

Pero el paso del tiempo es impiadoso, porque pasa para todos y es tan pero tan cruel que emociona a Scaloni, a los periodistas, a vos, a mí... a todos. A los que fuimos capaces de criticarlo porque no era el mismo del Barcelona, a los que lo bancaron desde un comienzo.

Ya sé. Dirán que no es un retiro. Claro, pero es el primer paso a lo que indefectiblemente vendrá que ojalá sea después del próximo Mundial. Y ese día lo hará con los honores, todos, de ser el que más trofeos individuales y colectivos ganó en la historia del fútbol, de selecciones y clubes. Y eso que puede seguir sumando algunos todavía.

No tengo duda alguna. Sin Messi, la Selección no sería lo mismo, porque cuando quiso dejar el equipo nacional, todos rogábamos que volviera. Ni hablar del tremendo Mundial de Qatar que hizo y de las dos copas América consecutivas. Es más, sin él no estaríamos recordando su penal errado ante Chile, su mirada perdida después de perder dos finales de América y sus lágrimas al no poder traer la Copa mundial desde Brasil.

Desde estas líneas no queda más que agradecer, por nunca rendirte y hacernos tan felices con ejemplos de humildad, de perseverancia.

Gracias por hacernos creer, soñar y sentirnos eternos campeones. Tu fútbol es magia, tu humildad nos enseñó y tu corazón quedará en Argentina para siempre porque sos un gran ejemplo de amor por la camiseta.

Gracias por cada lágrima, cada sonrisa y cada grito de gol.

Y me quedo corto, no existe agradecimiento suficiente para semejante figura.

Nuestra vida es efímera, es apenas un mínimo punto en el gigante universo. Mi generación, la de aquellos que pasamos los 50 años ha tenido el privilegio de ver en acción la "era de los dioses del fútbol", la de Maradona primero, casi desde el principio, y toda la de Messi. Es decir, la estamos viviendo justo en ese puntito. Y eso también es paso del tiempo.

El último "10". El capitán. El de los goles importantes. El que siempre aparece en los momentos difíciles y "Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad...", parafraseando a los Ratones Paranoicos.

El día que ya no vuelva a jugar, lo vamos a sentir en el alma. Porque no fue solo fútbol. Fue inspiración, ejemplo, orgullo. Nos enseñó a levantarnos de cada caída, a luchar hasta el final, a valorar la familia y a representar con dignidad a nuestro país.

Gracias Leo por hacernos parte de tu historia.