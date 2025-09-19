FOTO: Indignación en Alemania por un cartel que excluye a los judíos de un negocio

Un cartel con la frase “los judíos no son bienvenidos” colocado en el escaparate de una tienda en Flensburg desató una ola de indignación en Alemania.

El mensaje, firmado por el comerciante Hans Velten Reisch, fue considerado por autoridades y ciudadanos como una muestra de antisemitismo que evoca los capítulos más oscuros de la historia alemana.

La Policía retiró la nota para evitar disturbios, pero el propietario volvió a exhibirla dentro del local, generando aún más rechazo en redes sociales y en la comunidad local, según informa el sitio Newsweek Argentina.

El texto completo del cartel indica (según la traducción literal): "Judíos. Tienen prohibido entrar a la casa aquí. Nada personal. Tampoco hay antisemitismo. Simplemente no te soporto".

El alcalde de la ciudad, Fabian Geyer, condenó el hecho al afirmar que no se trata de una opinión política, sino de una “clara declaración contra los judíos en nuestra sociedad”.

Desde distintos sectores, como el SPD y Los Verdes, también se multiplicaron las críticas.

Dirigentes locales calificaron el mensaje como una expresión intolerable de antisemitismo que banaliza los crímenes del nazismo y ataca los principios de una sociedad abierta.

La reacción trascendió los límites de Flensburg ya que el comisario federal de Antisemitismo, Felix Klein, calificó el caso como un ejemplo “muy claro de antisemitismo” y exigió una respuesta firme de las autoridades.

A estas voces se sumó la ministra de Educación, Karin Prien (CDU), quien subrayó que manifestaciones de odio de este tipo contradicen los valores democráticos.

El eurodiputado Rasmus Andresen (Verdes) pidió que la Unión Europea refuerce su rol como garante de los derechos humanos frente a cualquier forma de discriminación.

El propio Reisch, de 60 años, se defendió en entrevistas con medios locales asegurando que “no es nazi” y que su postura responde a críticas hacia la política de Israel.

Afirmó que no tiene nada en contra de judíos que rechacen la guerra en Medio Oriente, pero admitió que había decidido no atender a quienes apoyen a ese país.

“No necesito gente así en mi vida”, declaró, insistiendo en que su intención no era incitar al odio, aunque reconoció sorpresa por la magnitud de la reacción pública.

La Fiscalía de Flensburg ya recibió varias denuncias contra el comerciante por incitación al odio y analiza los cargos correspondientes.

Mientras tanto, la tienda fue objeto de pintadas con mensajes como “Fuera nazis” , y el caso se convirtió en símbolo del repunte del antisemitismo en Alemania, obligando a las instituciones a pronunciarse con firmeza frente a discursos discriminatorios que recuerdan a las persecuciones del pasado.