Inauguran primera planta solar a escala industrial de Irak para abordar crisis eléctrica

KARBALA, Irak (AP) — Irak estuvo listo para inaugurar el domingo la primera planta solar a escala industrial del país en una vasta extensión de desierto en la provincia de Karbala, al suroeste de Bagdad.

Fue parte de un nuevo impulso del gobierno para expandir la producción de energía renovable en un país que frecuentemente enfrentó crisis eléctricas a pesar de ser rico en petróleo y gas.

“Este fue el primer proyecto de su tipo en Irak que tuvo esta capacidad”, dijo Safaa Hussein, director ejecutivo de la nueva planta solar en Karbala, de pie frente a fila tras fila de paneles negros. Desde arriba, el proyecto parecía una ciudad vestida de negro rodeada de arena.

La planta tuvo como objetivo “suministrar electricidad a la red nacional y reducir el consumo de combustible, especialmente durante la carga máxima diurna, además de reducir el impacto ambiental negativo de las emisiones de gas”, expresó.

La planta solar recién inaugurada en Karbala eventualmente pudo producir hasta 300 megavatios de electricidad en su pico, detalló Nasser Karim al-Sudani, jefe del equipo nacional para proyectos de energía solar en la Oficina del Primer Ministro. Otro proyecto en construcción en la provincia de Babil tendrá una capacidad de 225 megavatios, y pronto comenzó el trabajo en un proyecto de 1.000 megavatios en la provincia sureña de Basora, comentó.

Los proyectos fueron parte de un plan ambicioso para implementar proyectos de energía solar a gran escala en un esfuerzo por aliviar las crónicas carencias de electricidad del país.

El viceministro de Electricidad, Adel Karim, dijo que Irak tuvo proyectos solares con una capacidad combinada de 12.500 megavatios que estuvieron siendo implementados, en proceso de aprobación o en negociación. Si se realizaron completamente, estos proyectos suministrarían entre el 15% y el 20% de la demanda total de electricidad de Irak, excluyendo la región kurda semiautónoma del norte, señaló.

“Todas las empresas con las que hemos contratado, o con las que aún estuvimos negociando, nos venderán electricidad a precios muy atractivos, y nosotros a su vez la venderemos a los consumidores”, dijo Karim, aunque se negó a revelar las tarifas de compra.

A pesar de ser rico en petróleo y gas, Irak sufrió décadas de escasez de electricidad debido a la guerra, la corrupción y la mala gestión. Los cortes de energía fueron comunes, especialmente en los abrasadores meses de verano. Muchos iraquíes tuvieron que depender de generadores diésel o soportar temperaturas que superaron los 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) sin aire acondicionado.

Actualmente, Irak produjo entre 27.000 y 28.000 megavatios de electricidad, añadió Karim, mientras que el consumo a nivel nacional varió entre 50.000 y 55.000 megavatios. Las plantas de energía alimentadas por gas iraní contribuyeron con unos 8.000 megavatios del suministro actual.

La fuerte dependencia de Irak del gas iraní importado, así como de la electricidad importada directamente de Irán para satisfacer sus necesidades eléctricas, fue un arreglo que corrió el riesgo de infringir las sanciones de Estados Unidos.

A principios de este año, Washington puso fin a una exención de sanciones para las compras directas de electricidad de Irán, pero dejó en vigor la exención para las importaciones de gas.

Abdul-Zahra reportó desde Bagdad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.