George Santos, el exrepresentante de EEUU, comienza su condena de siete años en prisión

NUEVA YORK (AP) — El exrepresentante de Estados Unidos, George Santos, se presentó en una prisión federal en Nueva Jersey el viernes para comenzar a cumplir una sentencia de siete años por los cargos de fraude que lo llevaron a ser expulsado del Congreso.

La Oficina Federal de Prisiones confirmó que el republicano de Nueva York estaba bajo custodia en la Institución Correccional Federal en Fairton, en el sur de Nueva Jersey.

Santos se declaró culpable el año pasado de cargos federales de fraude electrónico y robo de identidad agravado por engañar a donantes y robar identidades para financiar su campaña al Congreso.

Su abogado, Joe Murray, al ser consultado el viernes, respondió con un breve mensaje: “Liberen a George Santos”.

El siempre presente en internet Santos, quien cumplió 37 años el martes, organizó una fiesta de despedida para sí mismo en la red social X el jueves por la noche.

“Bueno, queridos... El telón cae, el foco se atenúa y las lentejuelas se guardan”, escribió en una publicación posterior. "¡Desde los pasillos del Congreso hasta el caos de las noticias por cable, qué viaje ha sido! ¿Fue desordenado? Siempre. ¿Glamuroso? Ocasionalmente. ¿Honesto? Lo intenté... la mayoría de los días”.

Santos cumplirá su condena en un campamento de mínima seguridad en la instalación exclusivamente masculina, que también incluye una prisión de seguridad media más grande, según la Oficina de Prisiones.

En una entrevista el jueves, no mencionó la prisión donde cumplía su condena, pero describió el entorno del campamento como una “gran mejora” respecto al centro de seguridad media al que fue asignado inicialmente.

Entre otros reclusos notables que cumplen condena en Fairton se encuentra Lamor Miller-Whitehead. El predicador de Brooklyn, conocido por su estilo de vida ostentoso y su amistad con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, fue sentenciado a nueve años de prisión el año pasado por fraude.

En abril, un juez federal se negó a darle a Santos una sentencia más ligera de dos años que él buscaba, diciendo que no estaba convencida de que realmente estuviera arrepentido. En las semanas previas a su sentencia, Santos dijo que estaba “profundamente arrepentido” por sus crímenes, pero también se quejó frecuentemente de ser víctima de una cacería de brujas política y de un exceso de celo por parte de la fiscalía.

Santos fue elegido en 2022, volteando un distrito adinerado que representa partes de Queens y Long Island para el Partido Republicano. Pero sirvió por menos de un año y se convirtió en el sexto miembro de la Cámara de Representantes en ser expulsado por sus colegas después de que se revelara que había fabricado gran parte de su historia de vida.

Durante su campaña ganadora, Santos se presentó como un exitoso empresario que trabajó en prestigiosas firmas de Wall Street cuando, en realidad, tenía problemas financieros.

También afirmó falsamente haber sido una estrella de voleibol en una universidad a la que nunca asistió y se refirió a sí mismo como “un orgulloso judío estadounidense” antes de insistir en que quería decir que era “algo judío” porque la familia de su madre brasileña tenía antecedentes judíos.

La cascada de mentiras eventualmente llevó a investigaciones congresionales y criminales sobre cómo Santos financió su campaña y, en última instancia, a su caída política.

Desde su expulsión del Congreso, Santos ha estado ganándose la vida presentando un pódcast llamado “Pants on Fire with George Santos” y vendiendo mensajes de video personalizados en Cameo.

También ha mantenido la esperanza de que su apoyo inquebrantable al presidente Donald Trump pueda ayudarlo a obtener un indulto de último minuto.

La Casa Blanca dijo esta semana que “no comentará sobre la existencia o inexistencia” de ninguna solicitud de clemencia.

En apariciones en los medios este mes, el exlegislador no fue tímido al compartir sus temores mórbidos sobre la vida tras las rejas.

“No estoy tratando de ser dramático aquí. Sólo estoy siendo honesto contigo. Veo esto prácticamente como una sentencia de muerte”, dijo Santos a Tucker Carlson durante una entrevista. “No estoy hecho para esto.”

En las redes sociales, sus reflexiones recientes a veces han tomado un giro oscuro.

“Me dirijo a prisión, amigos, y necesito que escuchen esto alto y claro: no estoy suicida. No estoy deprimido. No tengo intenciones de hacerme daño, y no participaré voluntariamente en ninguna actividad sexual mientras esté allí", dijo Santos en X. “Si surge algo que sugiera lo contrario, considérenlo una mentira... punto final”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.