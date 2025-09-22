Experto ONU en derechos denuncia represión masiva de Rusia contra la oposición

GINEBRA (AP) — Un experto de la ONU que monitorea los derechos humanos en Rusia afirmó el lunes que “la represión está escalando”, dirigida contra civiles, periodistas e incluso prisioneros de guerra ucranianos en un intento por silenciar la disidencia y la oposición a la guerra en Ucrania.

Mariana Katzarova, la relatora especial de la ONU centrada en los derechos humanos en Rusia, presentó un nuevo informe que indica que las autoridades rusas han intensificado su uso de “procesos penales, encarcelamiento a largo plazo, tortura y malos tratos” para sofocar la oposición a la guerra ordenada por el presidente, Vladímir Putin.

“La represión está escalando... y se está volviendo masiva”, expresó Katzarova a los periodistas antes de presentar el informe al Consejo de Derechos Humanos, que creó su puesto tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

“Los artífices de esta represión están empleando nuevas herramientas elaboradas contra una impunidad total por sus acciones: la tortura también forma parte de esta ecuación, como herramienta”, manifestó.

Su informe señaló que durante el año cubierto, comenzando a mediados de 2024, el número de procesamientos aumentó, “con al menos 3.905 individuos condenados por cargos administrativos o penales por disidencia pacífica”.

Más recientemente, Katzarova destacó que hasta julio, más de 150 niños de entre 14 y 17 años fueron añadidos a la lista federal de “extremistas” y “terroristas”, informó, añadiendo que algunos fueron acusados de traición y sometidos a tortura para obtener confesiones.

Para mediados de julio, un total de 1.040 individuos y organizaciones —casi una cuarta parte de ellos periodistas— habían sido designados como “agentes extranjeros”, incluyendo 133 añadidos desde enero.

“La tortura y los malos tratos en la Federación Rusa siguen siendo generalizados y sistemáticos, afectando no solo a ciudadanos rusos sino también a prisioneros de guerra ucranianos y detenidos civiles”, indicó el informe. “Al menos 258 casos de tortura por parte de las fuerzas del orden, personal penitenciario y reclusos actuando bajo órdenes de las autoridades penitenciarias fueron documentados en 2024/25”.

Katzarova relató cómo un hombre ucraniano capturado por tropas rusas fue interrogado y sometido a descargas eléctricas. Luego, un médico en Moscú tuvo que operarlo para salvarle la vida.

“La cirugía fue perfecta, pero cuando el hombre despertó, vio que había vendajes adicionales en su estómago. Y este médico ruso había quemado, con la herramienta médica: '¡Victoria! Gloria a Rusia’ en su estómago”, dijo Katzarova, una búlgara que anteriormente dirigió investigaciones sobre derechos humanos en Rusia para Amnistía Internacional.

La misión diplomática rusa en Ginebra declinó hacer comentarios, refiriéndose a una declaración del Ministerio ruso de Exteriores a principios de este mes que afirmaba que Moscú “no reconoce el mandato de este procedimiento especial ilegítimo” —el puesto ocupado por Katzarova— “y cualquier forma de interacción con él es inaceptable para la Federación Rusa”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.