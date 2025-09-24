Encuentro amistoso entre Trump y Lula podría allanar camino para deshielo en relaciones EEUU-Brasil

SAO PAULO (AP) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas para criticar las acciones unilaterales de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Se marchó de la reunión mundial con el compromiso de discutir los aranceles con el mandatario estadounidense, y con una victoria política sobre su predecesor Jair Bolsonaro, quien solía jactarse de su acceso a la Casa Blanca.

Lula y Trump tuvieron discrepancias desde julio, cuando el mandatario estadounidense impuso un arancel del 50% a muchos productos brasileños por una supuesta persecución contra Bolsonaro, quien recientemente fue condenado a 27 años de prisión. Sin embargo, un breve y amistoso diálogo el martes en la ciudad de Nueva York, cuando se abrazaron y hablaron por primera vez, abrió la puerta a un posible cambio en la política de Estados Unidos hacia Brasil.

“De hecho, parecía un hombre muy agradable”, dijo Trump sobre Lula después del encuentro. “Le caí bien, él me cayó bien”.

Los comentarios de Trump desencadenaron celebraciones entre los aliados de Lula en casa y ganaron a políticos moderados que habían sido críticos del presidente brasileño antes de los aranceles.

El exministro de Relaciones Exteriores de Brasil Aloysio Nunes, un político de centro-derecha que a menudo antagonizaba con Lula, afirmó que el evento del martes será una gran victoria para el presidente brasileño si realmente ayuda a reparar las relaciones con Estados Unidos en su peor momento en dos siglos.

“Trump realmente no conocía a Lula y fue envenenado contra él por los aliados de Bolsonaro”, señaló Nunes. “Bajo estas condiciones, un contacto personal entre los dos presidentes es muy positivo. Eso es lo que realmente puede iniciar los preparativos para una verdadera negociación entre ellos”.

Muchos seguidores de Bolsonaro permanecieron en silencio o minimizaron la importancia del encuentro, un cambio drástico respecto a su postura anterior. A menudo afirmaban que Trump estaba tan inequívocamente de su lado que revocó visas de funcionarios brasileños, sancionó a jueces del Supremo Tribunal de Brasil involucrados en el juicio de Bolsonaro e ignoró cualquier esfuerzo diplomático para hablar con Lula.

Pero después de que Lula pronunciara un encendido discurso en la ONU defendiendo la soberanía de Brasil, los dos se reunieron y el ánimo pareció cambiar para los brasileños en casa.

Uno de los hijos de Bolsonaro, el legislador Eduardo Bolsonaro, quien se mudó a Estados Unidos en marzo para persuadir a Trump de intervenir en el caso de su padre, argumentó que todo era predecible.

“Lejos de causar asombro, su postura reafirma, una vez más, el genio (de Trump) como negociador”, dijo Eduardo Bolsonaro en X.

En un cambio de tono, el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, un aspirante presidencial pro-Bolsonaro, el miércoles ya no culpó de los altos aranceles de Estados Unidos a la supuesta falta de interés de Lula en negociar, una posición que había tomado en agosto.

“(Trump) necesita negociar, Lula necesita negociar”, dijo De Freitas a los periodistas. “Esta situación es mala para Brasil y mala para Estados Unidos también. En algún momento tiene que haber una convergencia”.

Brian Winter, experto en Brasil y editor en jefe de Americas Quarterly, explicó que los comentarios amistosos de Trump pueden ser la señal de un enfoque diferente.

“Es posible que... vean que los aranceles y otras medidas parecen haber fortalecido a Lula, dañado a algunas empresas estadounidenses y no ayudado al expresidente Bolsonaro y su proceso legal”, dijo Winter.

Desde que los aranceles de Trump entraron en vigor, Lula ha subido en las encuestas, en parte debido a su tono nacionalista. Más temprano el miércoles, dijo a los periodistas en Nueva York que una reunión con Trump “no necesita suceder mañana o pasado mañana”.

“Me sorprendió de verdad”, dijo Lula sobre el abrazo al presidente de Estados Unidos. “Iba a recoger mis papeles e irme, luego Trump vino a mi lado. Una cara muy amigable, muy agradable, ¿sabes? Creo que hubo algo de química, de verdad”.