En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El sospechoso del asesinato de Kirk hizo su primera aparición pública

Tyler Robinson, acusado de homicidio agravado, se presentó por videoconferencia.

16/09/2025 | 21:29Redacción Cadena 3

FOTO: Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Kirk. (Captura)

Tyler Robinson, el joven acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, hizo su primera aparición pública ante el tribunal mediante videoconferencia desde la prisión. 

La audiencia tuvo lugar este martes tras la acusación formal de homicidio agravado presentada ese mismo día. El juez dictaminó que Robinson permanecería bajo custodia sin derecho a fianza. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante la audiencia, el juez revisó la situación financiera del detenido y determinó que es "indigente", lo que significa que no puede costear los honorarios legales de un abogado. Por lo tanto, se le asignará uno provisional.

La próxima fecha de audiencia se fijó para el 29 de septiembre a las 10:00 (hora local). El juez Graf destacó que el abogado para Robinson debe ser asignado antes de esa fecha. La segunda audiencia también se celebrará de manera virtual. 

Durante todo el proceso, Robinson guardó silencio y solo habló cuando se le pidió que dijera su nombre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras la comparecencia del sospechoso ante el tribunal, el estado de Utah presentó su intención de solicitar la pena de muerte. Los fiscales manifestaron que harían esta solicitud durante la audiencia. 

El fiscal Jeff Gray declaró que presentaría una notificación de intención para solicitar la pena capital para Robinson. "No tomo esta decisión a la ligera, y es una decisión que he tomado de forma independiente como fiscal del condado basada únicamente en la evidencia disponible, las circunstancias y la naturaleza del delito", afirmó Gray en una conferencia de prensa.

Durante esta conferencia, Gray describió varias pruebas que vinculan a Robinson con el asesinato de Kirk. Mencionó mensajes de texto entre Robinson y su compañero de piso, entrevistas con la familia del sospechoso y pruebas físicas recogidas en el lugar del tiroteo y en otros lugares relevantes.

El gobernador estatal, Spencer Cox, indicó previamente que Robinson, de 22 años, no ha confesado ante las autoridades ni ha cooperado con la investigación desde su detención. 

Antes de la presentación formal de los cargos, Robinson estuvo bajo vigilancia especial en prisión mientras expertos en salud mental evaluaban si representaba un peligro para sí mismo o para otras personas y si tenía pensamientos suicidas.

Lectura rápida

¿Quién es el acusado? Tyler Robinson es el joven acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk.

¿Cuándo tuvo lugar la audiencia? La audiencia se llevó a cabo el martes tras la acusación formal de homicidio agravado.

¿Dónde se realizó la comparecencia? La comparecencia se realizó mediante videoconferencia desde la prisión.

¿Cómo se determinó la situación financiera de Robinson? El juez determinó que Robinson es "indigente", lo que significa que no puede costear un abogado.

¿Por qué se solicitará la pena de muerte? El estado de Utah presentó su intención de solicitar la pena de muerte debido a la gravedad del delito y la evidencia disponible.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho