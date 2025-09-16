El sospechoso del asesinato de Kirk hizo su primera aparición pública

Tyler Robinson, el joven acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, hizo su primera aparición pública ante el tribunal mediante videoconferencia desde la prisión.

La audiencia tuvo lugar este martes tras la acusación formal de homicidio agravado presentada ese mismo día. El juez dictaminó que Robinson permanecería bajo custodia sin derecho a fianza.

Durante la audiencia, el juez revisó la situación financiera del detenido y determinó que es "indigente", lo que significa que no puede costear los honorarios legales de un abogado. Por lo tanto, se le asignará uno provisional.

La próxima fecha de audiencia se fijó para el 29 de septiembre a las 10:00 (hora local). El juez Graf destacó que el abogado para Robinson debe ser asignado antes de esa fecha. La segunda audiencia también se celebrará de manera virtual.

Durante todo el proceso, Robinson guardó silencio y solo habló cuando se le pidió que dijera su nombre.

Tras la comparecencia del sospechoso ante el tribunal, el estado de Utah presentó su intención de solicitar la pena de muerte. Los fiscales manifestaron que harían esta solicitud durante la audiencia.

El fiscal Jeff Gray declaró que presentaría una notificación de intención para solicitar la pena capital para Robinson. "No tomo esta decisión a la ligera, y es una decisión que he tomado de forma independiente como fiscal del condado basada únicamente en la evidencia disponible, las circunstancias y la naturaleza del delito", afirmó Gray en una conferencia de prensa.

Durante esta conferencia, Gray describió varias pruebas que vinculan a Robinson con el asesinato de Kirk. Mencionó mensajes de texto entre Robinson y su compañero de piso, entrevistas con la familia del sospechoso y pruebas físicas recogidas en el lugar del tiroteo y en otros lugares relevantes.

El gobernador estatal, Spencer Cox, indicó previamente que Robinson, de 22 años, no ha confesado ante las autoridades ni ha cooperado con la investigación desde su detención.

Antes de la presentación formal de los cargos, Robinson estuvo bajo vigilancia especial en prisión mientras expertos en salud mental evaluaban si representaba un peligro para sí mismo o para otras personas y si tenía pensamientos suicidas.