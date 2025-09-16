Hallaron ADN del tirador de Kirk en el arma y podría ser condenado a muerte
Tyler Robinson, de 22 años, fue acusado de homicidio agravado por el crimen del activista en Utah. El fiscal dijo que podría enfrentar la pena de muerte.
16/09/2025 | 16:42Redacción Cadena 3
FOTO: Charlie Kirk (NA)
Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos, fue acusado este martes de homicidio agravado y otros cargos, indicó este martes un fiscal de Utah.
El cargo implica que el joven de 22 años podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de asesinar a Kirk la semana pasada en la Universidad del Valle de Utah, informaron DW y la cadena ABC News.
“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, declaró el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, al anunciar los cargos.
/Inicio Código Embebido/
Homenaje a un influyente activista. JD Vance rindió homenaje a Charlie Kirk en su programa de radio
El vicepresidente de EE. UU. JD Vance presentó The Charlie Kirk Show como tributo a su amigo fallecido, destacando la importancia de ser un mejor esposo y padre para honrar su memoria y legado.
/Fin Código Embebido/
Además, precisó que se encontró ADN de Robinson en el gatillo del arma usada para matar a Kirk.
El líder conservador recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes y murió poco después.
La fiscalía alega que Robinson disparó a Kirk con un rifle desde el tejado de un edificio cercano del campus.
Charlie Kirk, de 31 años, se encontraba de gira cuando realizaba un acto en la Universidad del Valle de Utah, la primera parada de al menos 14 programadas en campus universitarios de todo Estados Unidos.
Nacido en octubre de 1993 y padre de dos hijos, era uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Había conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.
Lectura rápida
¿Quién es el sospechoso del crimen? Tyler Robinson es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
¿Qué cargos enfrenta? Robinson enfrenta un cargo de homicidio agravado y otros cargos relacionados.
¿Cuándo ocurrió el crimen? El asesinato ocurrió el 10 de septiembre mientras Kirk hablaba con estudiantes.
¿Dónde ocurrió el asesinato? El crimen tuvo lugar en la Universidad del Valle de Utah.
¿Cuál es la pena que podría recibir? El fiscal mencionó que podría enfrentarse a la pena de muerte.
[Fuente: Noticias Argentinas]