En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Racing

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Hallaron ADN del tirador de Kirk en el arma y podría ser condenado a muerte

Tyler Robinson, de 22 años, fue acusado de homicidio agravado por el crimen del activista en Utah. El fiscal dijo que podría enfrentar la pena de muerte.

16/09/2025 | 16:42Redacción Cadena 3

FOTO: Charlie Kirk (NA)

Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos, fue acusado este martes de homicidio agravado y otros cargos, indicó este martes un fiscal de Utah.

El cargo implica que el joven de 22 años podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de asesinar a Kirk la semana pasada en la Universidad del Valle de Utah, informaron DW y la cadena ABC News.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, declaró el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, al anunciar los cargos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, precisó que se encontró ADN de Robinson en el gatillo del arma usada para matar a Kirk.

El líder conservador recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes y murió poco después.

La fiscalía alega que Robinson disparó a Kirk con un rifle desde el tejado de un edificio cercano del campus.

Charlie Kirk, de 31 años, se encontraba de gira cuando realizaba un acto en la Universidad del Valle de Utah, la primera parada de al menos 14 programadas en campus universitarios de todo Estados Unidos.

Nacido en octubre de 1993 y padre de dos hijos, era uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Había conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.

Lectura rápida

¿Quién es el sospechoso del crimen? Tyler Robinson es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.

¿Qué cargos enfrenta? Robinson enfrenta un cargo de homicidio agravado y otros cargos relacionados.

¿Cuándo ocurrió el crimen? El asesinato ocurrió el 10 de septiembre mientras Kirk hablaba con estudiantes.

¿Dónde ocurrió el asesinato? El crimen tuvo lugar en la Universidad del Valle de Utah.

¿Cuál es la pena que podría recibir? El fiscal mencionó que podría enfrentarse a la pena de muerte.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho