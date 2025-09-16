El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue acusado de homicidio agravado

PROVO, Utah, EE.UU. (AP) — Tyler Robinson, el hombre de 22 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, fue acusado el martes de asesinato agravado, anunció un fiscal, diciendo que Robinson dejó su ADN en el gatillo del rifle que disparó el tiro fatal.

La acusación significó que Robinson podría enfrentar la pena de muerte si resulta condenado por matar a Kirk la semana pasada en Utah Valley University en Orem, a unos 64 kilómetros (unas 40 millas) al sur de Salt Lake City.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, afirmó el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, al anunciar los cargos. Dijo que se encontró ADN de Robinson en el gatillo del arma utilizada para matar a Kirk.

Kirk fue abatido el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes y murió poco después. Los fiscales alegaron que Robinson disparó a Kirk en el cuello con un rifle de cerrojo desde el techo de un edificio cercano al campus.

Un policía universitario observó a la multitud del campus universitario desde una “posición elevada” e identificó el techo del Centro Losee como una posible posición para un tirador, declaró Gray. El oficial encontró evidencia en el techo de inmediato, agregó, y motivó a los policías a dirigir su atención a las grabaciones de vigilancia que conducían al techo.

Gray señaló que se encontró el ADN de Robinson en el gatillo del rifle. Comentó que Robinson descartó el rifle y la ropa y le pidió a su compañero de cuarto que ocultara evidencia.

Robinson dejó una nota debajo de un teclado diciendo que planeaba matar a Kirk y confesó después del tiroteo, mostraron los documentos.

Robinson también fue acusado de disparo de arma de fuego con agravantes, castigable con hasta cadena perpetua, y de obstrucción a la justicia, castigable con hasta 15 años de prisión. Estaba programado para comparecer en cámara para una audiencia judicial virtual el martes por la tarde.

No estaba claro si Robinson tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre, y su familia ha declinado comentar a The Associated Press.

Robinson fue arrestado el jueves por la noche cerca de St. George, la comunidad del sur de Utah donde creció.

Los investigadores hablaron con los familiares de Robinson y ejecutaron una orden de registro en la casa de su familia en Washington, Utah, a unos 390 kilómetros (unas 240 millas) al suroeste de donde ocurrió el tiroteo.

Kirk, una figura dominante en la política conservadora, se convirtió en confidente del presidente Donald Trump después de fundar Turning Point USA, con sede en Arizona, una de las organizaciones políticas más grandes del país. Atrajo a jóvenes cristianos evangélicos conservadores a la política. El crimen generó temores sobre el aumento de la violencia política en Estados Unidos en medio de una aguda polarización.

Aunque las autoridades dijeron que Robinson no ha estado cooperando con los investigadores, afirmaron que su familia y amigos han estado hablando. El gobernador de Utah, Spencer Cox, sostuvo durante el fin de semana que quienes conocen a Robinson dicen que él se fue inclinando hacia la izquierda políticamente en los últimos años y pasó mucho tiempo en los “rincones oscuros de la internet”.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó el lunes en el programa “Fox & Friends” del canal Fox News que se encontró ADN de Robinson en una toalla envuelta alrededor de un rifle encontrado cerca del campus y un destornillador recuperado del techo donde se disparó el tiro fatal.

El FBI también está investigando a “cualquiera y todos” los que estaban involucrados en una sala de chat de juegos en la plataforma de redes sociales Discord con Robinson, manifestó Patel el martes durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en Washington. La sala de chat involucraba “mucho más” de 20 personas, comentó.

“Estamos investigando el asesinato de Charlie de manera completa y exhaustiva y agotando todas las pistas relacionadas con cualquier alegación de violencia más amplia”, expresó Patel en respuesta a una pregunta sobre si el tiroteo de Kirk estaba siendo tratado como parte de una tendencia más amplia de violencia contra grupos religiosos.

Los investigadores están tratando de averiguar el motivo del crimen, manifestó el gobernador de Utah el domingo, agregando que podría salir más información una vez que Robinson comparezca para su audiencia inicial en la corte.

Cox aseguró que la pareja romántica de Robinson era transgénero, lo que algunos políticos han señalado como indicio de que Robinson quería matar a Kirk por sus opiniones anti-transgénero. Pero las autoridades no han dicho si eso jugó un papel. Kirk fue baleado mientras respondía a una pregunta sobre tiroteos masivos, violencia armada y personas transgénero.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, destacó el lunes que la pareja de Robinson ha sido cooperativa. Comentó que los investigadores creen que Robinson actuó solo durante el tiroteo, pero también están investigando si alguien sabía de sus planes de antemano.

En los días desde el asesinato de Kirk, los estadounidenses se han enfrentado a preguntas sobre el aumento de la violencia política, las profundas divisiones que llevaron a la nación hasta aquí y si algo puede cambiar.

A pesar de los llamados a una mayor civilidad, algunos que se opusieron a las declaraciones provocativas de Kirk sobre género, raza y política lo criticaron después de su muerte. Muchos republicanos han liderado el impulso para castigar a cualquiera que según ellos ha deshonrado a Kirk, lo que ha llevado a despidos u otras medidas contra empleados públicos y privados.