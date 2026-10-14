El papa León XIV se recupera tras cirugía exitosa en el Policlínico Gemelli de Roma

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) – El papa León XIV pasó "una noche tranquila" en su primera noche posterior a la intervención quirúrgica, en la que se le realizó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma.

"El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día", señaló el parte que dio a conocer la Sala de Prensa de la Santa Sede a través de su canal de Telegram y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

En la jornada del martes, se había informado que la intervención fue "sin complicaciones y que concluyó con éxito", a la vez que se indicó que la misma tuvo "una duración de unos 90 minutos" y que a León XIV "se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho" mediante una técnica videoasistida.

"El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar", reveló el escrito difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede, mientras que también dio a conocer el informe de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

En el mismo, los especialistas señalaron: "El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios".

"El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta", añadió.