El Papa León XIV en Perú: una llamada a la reparación de abusos en la Iglesia

El papa León XIV hizo un llamado a la "reparación" ante los "abusos" cometidos en la Iglesia durante el segundo día de su visita a Perú. En este contexto, activistas a favor de las víctimas de violencia sexual exigen una política de tolerancia cero contra los agresores y aquellos que los encubren.

Al referirse a una "realidad que nos ha causado tanto dolor", el sumo pontífice solicitó en un encuentro con los obispos peruanos que se responda a "los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial (...) con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", según reportó el sitio Perú21 y recogió Noticias Argentinas.

Las acusaciones más serias sobre abusos en la Iglesia en Perú apuntan al Sodalicio de Vida Cristiana, una agrupación ultraconservadora de laicos y sacerdotes que fue disuelta por orden del fallecido papa Francisco en abril de 2025.

La orden reconoció que miembros de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002.