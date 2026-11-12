El Papa León XIV en Perú: una llamada a la reparación de abusos en la Iglesia
Durante su visita a Perú, el Papa León XIV instó a reparar los abusos de la Iglesia, reconociendo que 19 menores y 10 mayores fueron víctimas de abusos sexuales entre 1975 y 2002.
FOTO: Papa León XIV
El papa León XIV hizo un llamado a la "reparación" ante los "abusos" cometidos en la Iglesia durante el segundo día de su visita a Perú. En este contexto, activistas a favor de las víctimas de violencia sexual exigen una política de tolerancia cero contra los agresores y aquellos que los encubren.
Al referirse a una "realidad que nos ha causado tanto dolor", el sumo pontífice solicitó en un encuentro con los obispos peruanos que se responda a "los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial (...) con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", según reportó el sitio Perú21 y recogió Noticias Argentinas.
Las acusaciones más serias sobre abusos en la Iglesia en Perú apuntan al Sodalicio de Vida Cristiana, una agrupación ultraconservadora de laicos y sacerdotes que fue disuelta por orden del fallecido papa Francisco en abril de 2025.
La orden reconoció que miembros de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002.
Lectura rápida
¿Qué llamó a hacer el Papa en Perú?
El Papa pidió reparar los abusos cometidos en la Iglesia y adoptar una política de tolerancia cero.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Las víctimas de abusos incluyen a 19 menores y 10 mayores según reconoció una orden religiosa.
¿Cuál es la agrupación mencionada?
El Sodalicio de Vida Cristiana es la agrupación con acusaciones serias de abusos en Perú.
¿Qué pidió el Papa a los obispos?
El Papa solicitó justicia, verdad y un compromiso para proteger a los más vulnerables.
¿Cuándo se disolvió el Sodalicio?
El Sodalicio fue disuelto en abril de 2025 por orden del papa Francisco.
[Fuente: Noticias Argentinas]