El impensado y sorpresivo giro en la guerra de la China y Vicuña: él daría marcha atrás

El conflicto entre Eugenia “La China” Suárez y su ex pareja Benjamín Vicuña pareciera no tener respiro, sin embargo y sorpresivamente, el actor chileno habría sorprendido al ceder legalmente un permiso a la intérprete que aguarda por un nuevo viaje a Turquía.

Días atrás, el intérprete le revocó el permiso que su ex mujer tenía para atravesar la frontera con su hija. No obstante, tras varias presiones por parte de la ex Casi Ángeles, el intérprete podría retroceder sobre sus pasos con el fin de que la artista tenga la posibilidad de llevarse a los menores fuera del país.

Según se supo, Agustín Rodríguez, el abogado de Suárez, estaría en diálogo con el representante legal de Vicuña, Máximo Petracchi, para volver a aprobar la autorización de viaje. Ésto ocurre en el marco del cumpleaños de Rufina Cabré, fruto de la relación de “La China” con Nicolás Cabré.

Además, el intérprete del país fronterizo viajaría mañana a su tierra natal junto a sus hijos, por una semana, en el contexto de las vacaciones de invierno. Al regreso en Buenos Aires, aguardarían algunos días y Suárez volvería a Estambul con Rufina, Magnolia y Amancio.

Por tanto, la parte que representa a la actriz, solicitaría que los niños pasen más de una semana en el país turco, con autorización de faltar, incluso, al colegio.