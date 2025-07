Djokovic suma un nuevo récord en Wimbledon y lanza un dardo a sus rivales jóvenes

LONDRES (AP) — Novak Djokovic estableció un nuevo récord al avanzar el miércoles a la tercera ronda de Wimbledon, logrando su victoria número 99 en el prestigioso torneo con un contundente 6-3, 6-2, 6-0 sobre Dan Evans en la Pista Central.

Esta marca de 19 apariciones en la tercera ronda lo ubica por encima de Roger Federer, convirtiéndose en el jugador masculino con más participaciones a esta etapa en la Era Abierta.

A pesar de que no es el récord más destacado en su carrera, ya que Djokovic cuenta con 24 títulos de Grand Slam —siete de ellos en Wimbledon—, sí le sirve para compartir momentos de humor con competidores más jóvenes.

“Diecinueve veces, esa es una gran estadística”, comentó el serbio de 38 años. “Seguramente es cerca de la misma cantidad de años que tienen Sinner y Alcaraz en su vida”.

Carlos Alcaraz, quien ha vencido a Djokovic en las dos últimas finales de Wimbledon, tiene 22 años, mientras que Jannik Sinner, actualmente No. 1 del ranking, cuenta con 23.

La creciente rivalidad entre estos jóvenes tenistas ha marcado una nueva etapa en el tenis tras la época de los Tres Grandes, de la cual Djokovic sigue siendo el último representante activo, mientras que Federer y Rafael Nadal han colgado la raqueta.

Sin embargo, Djokovic se mantiene enfocado en demostrar su capacidad para ganar otro Slam, dejando atrás reflexiones sobre su impresionante trayectoria en Wimbledon.

“No tengo tiempo para reflexionar, para ser honesto. Pero creo que eso vendrá cuando deje la raqueta y tome una margarita con Federer y Nadal en la playa, reflexionando sobre nuestra rivalidad y todo lo que vivimos”, expresó.

Aunque tuvo dificultades al principio del partido, fallando sus primeros nueve puntos de quiebre, finalmente rompió el servicio de Evans para liderar 5-3, levantando ambas manos en señal de triunfo. Desde ese momento, Djokovic capitalizó cinco de seis oportunidades de quiebre restantes.

“Hay días en los que todo fluye a tu favor”, subrayó el serbio, quien no tuvo que enfrentarse a un punto de quiebre hasta el final del juego. “Todo funciona de maravilla”.

En otros resultados del jueves, la sembrada No. 7 Mirra Andreeva y la No. 10 Emma Navarro avanzaron ambas con victorias en sets corridos. Andreeva se impuso 6-1, 7-6 (4) a Lucia Bronzetti, mientras que Navarro derrotó a Veronika Kudermetova 6-1, 6-2. En el cuadro masculino, el No. 11 Alex de Minaur eliminó al clasificado 115 Arthur Cazaux 4-6, 6-2, 6-4, 6-0, y el sembrado 19 Gregor Dimitrov superó a Corentin Moutet 7-5, 4-6, 7-5, 7-5.

El viernes en el All England Club, el campeón defensor Alcaraz se enfrentará a Jan-Lennard Struff, y la No. 1 Aryna Sabalenka jugará contra la local Emma Raducanu en el encuentro de la tarde. La campeona del Abierto de Australia, Madison Keys, también estará en acción contra Laura Siegemund.