Deportan a 11 ciudadanos de Ghana a pesar del riesgo, afirma su abogado

ACCRA, Ghana (AP) — Once ciudadanos de África Occidental deportados por Estados Unidos a Ghana fueron enviados a sus países de origen durante el fin de semana a pesar de las preocupaciones de seguridad, informó su abogado a un tribunal en Ghana el martes.

Estados Unidos había deportado un total de 14 inmigrantes de África Occidental a Ghana bajo circunstancias controvertidas. Aunque las autoridades ghanesas dijeron anteriormente que todos habían sido enviados a casa, los deportados y sus abogados posteriormente informaron a The Associated Press que 11 de ellos aún se encontraban en una instalación militar en Ghana.

Los 11 deportados demandaron al gobierno ghanés la semana pasada, buscando su liberación. Ocho de ellos habían dicho al tribunal local que tenían protecciones legales para no ser deportados a sus países de origen “debido al riesgo de tortura, persecución o trato inhumano”.

“Debemos informar al tribunal que las personas cuyos derechos humanos estamos buscando hacer valer fueron todas deportadas durante el fin de semana”, dijo su abogado, Oliver Barker-Vormawo, al tribunal el martes en una audiencia virtual, añadiendo que la demanda se había vuelto irrelevante.

“Esta es precisamente la lesión que estábamos tratando de prevenir”, expresó en relación con las preocupaciones de seguridad de los deportados.