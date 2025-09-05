Culpable de enriquecimiento ilícito, exsecretario de expresidente salvadoreño debe devolver $3,8 M

SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal salvadoreño condenó por enriquecimiento ilícito a Francisco Cáceres, ex secretario privado del exmandatario Mauricio Funes, y le ordenó devolver a las arcas del Estado 3,8 millones de dólares.

La Fiscalía General de la República informó el viernes que la condena también incluye a la esposa de Cáceres, Reyna Guadalupe Flores. Ambos también fueron inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos.

Según la Fiscalía, Cáceres — que ocupó el cargo entre 2009 y 2014 durante el gobierno del hoy fallecido expresidente Funes — no pudo justificar el origen lícito de ese dinero.

En mayo de 2024, la Corte Suprema de Justicia ordenó un juicio civil por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario.

En junio de 2018, la Fiscalía también acusó a Cáceres junto a otras 32 personas en el caso conocido como “Saqueo Público” por el desvío de 351 millones de dólares de las arcas del Estado. Sin embargo, Cáceres nunca fue judicializado por este caso y luego participó en el juicio en calidad de testigo.

En noviembre de 2024, un tribunal condenó a cinco exfuncionarios del entonces gobierno de Funes por el desvío de ese dinero, entre 2009 y 2014.

Funes gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2014 y murió el 22 de enero de 2025 en Nicaragua, donde vivió exiliado los últimos nueve años bajo la protección del gobierno de Daniel Ortega. Al expresidente le fue concedida la nacionalidad nicaragüense lo que evitó su extradición y enfrentar a la justicia por los delitos que le imputaban en su país. Recibió varias condenas en ausencia por las que acumuló 28 años de prisión.