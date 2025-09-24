Costa Rica suspendió todos los vuelos por falla en un radar del aeropuerto internacional

SAN JOSÉ (AP) — Todos los vuelos desde y hacia Costa Rica suspendieron operaciones durante la mañana del miércoles tras reportarse un fallo eléctrico en el radar del aeropuerto internacional Juan Santamaría en San José, el más importante del país.

Según informó la Dirección General de Aviación Civil, la falla en el radar se produjo en la madrugada y equipos técnicos trabajaron para solucionarlo.

Pese a que Costa Rica cuenta con un segundo aeropuerto internacional en la provincia de Guanacaste, la falla del radar también afectó sus operaciones, lo que hizo que todo el espacio aéreo del país estuviera temporalmente cerrado.

Algunas aerolíneas informaron la situación en sus redes sociales y pidieron a los pasajeros afectados comunicarse para conocer los detalles de las reprogramaciones de los vuelos.

Hasta el momento no se informó cuántos vuelos fueron afectados por esta falla.