Mundo

Costa Rica suspendió todos los vuelos por falla en un radar del aeropuerto internacional

Costa Rica suspendió todos los vuelos por falla en un radar. Las operaciones en el aeropuerto internacional Juan Santamaría se vieron afectadas durante la mañana del miércoles, y equipos trabajan en la solución.

24/09/2025 | 11:35Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

SAN JOSÉ (AP) — Todos los vuelos desde y hacia Costa Rica suspendieron operaciones durante la mañana del miércoles tras reportarse un fallo eléctrico en el radar del aeropuerto internacional Juan Santamaría en San José, el más importante del país.

Según informó la Dirección General de Aviación Civil, la falla en el radar se produjo en la madrugada y equipos técnicos trabajaron para solucionarlo.

Pese a que Costa Rica cuenta con un segundo aeropuerto internacional en la provincia de Guanacaste, la falla del radar también afectó sus operaciones, lo que hizo que todo el espacio aéreo del país estuviera temporalmente cerrado.

Algunas aerolíneas informaron la situación en sus redes sociales y pidieron a los pasajeros afectados comunicarse para conocer los detalles de las reprogramaciones de los vuelos.

Hasta el momento no se informó cuántos vuelos fueron afectados por esta falla.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Costa Rica? Se suspendieron todos los vuelos debido a un fallo en el radar del aeropuerto internacional. ¿Cuándo ocurrió el fallo? La falla se reportó en la madrugada del miércoles.

¿Dónde se produjo el incidente? En el aeropuerto internacional Juan Santamaría en San José.

¿Cuál es la causa de la suspensión de vuelos? Un fallo eléctrico en el radar afectó las operaciones aéreas del país.

¿Hay información sobre los vuelos afectados? Hasta el momento no se especificó cuántos vuelos fueron afectados.

[Fuente: AP]

