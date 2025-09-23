Corte detalla cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Duterte

LA HAYA, Holanda (AP) — Los cargos de crímenes de lesa humanidad contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte alegan su participación en el asesinato de al menos 76 personas mientras fue presidente y anteriormente alcalde en el sur del país, según reveló la Corte Penal Internacional.

Una versión parcial de los cargos se hizo pública el lunes después de que los fiscales presentaron un documento de acusación de 15 páginas a la corte el 4 de julio. Entre otras cosas, alegan que Duterte ordenó y autorizó “actos violentos, incluido el asesinato, para ser cometidos contra presuntos criminales, incluidos presuntos traficantes y consumidores de drogas”.

El primer cargo cita a 19 víctimas asesinadas mientras Duterte era alcalde de la ciudad de Davao entre 2013 y alrededor de 2016. El segundo involucra a 14 personas que murieron en asesinatos selectivos entre 2016 y 2017 cuando Duterte era presidente. El tercero cita los asesinatos de 43 personas durante las llamadas “operaciones de limpieza” entre 2016 y 2018.

Duterte, su abogado y su familia no respondieron de inmediato a los cargos detallados. Incluso cuando era presidente, negó haber autorizado ejecuciones extrajudiciales, aunque amenazó de muerte abiertamente a los sospechosos de drogas y alentó a la policía a abrir fuego si los sospechosos resistían violentamente el arresto y amenazaban a los agentes del orden.

Duterte fue arrestado en marzo por las autoridades filipinas bajo una orden emitida por la CPI. Ahora está detenido en una instalación de la CPI en Holanda.

Los partidarios de Duterte criticaron al gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., rival político de Duterte, por arrestar y entregar al exlíder a un tribunal cuya jurisdicción sus seguidores disputan. Se había programado una audiencia judicial a partir del martes, pero se pospuso para dar tiempo a los jueces a evaluar los argumentos de los abogados de Duterte de que no está en condiciones de ser juzgado.