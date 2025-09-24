Ardilla agresiva envía al menos a dos personas al hospital en una ciudad de California
Residentes de **San Rafael**, en el Área de la Bahía de **San Francisco**, se encuentran en alerta por una ardilla que ha atacado a varias personas, enviando a dos a la sala de urgencias por heridas.
24/09/2025 | 19:54Redacción Cadena 3
SAN FRANCISCO (AP) — Residentes de una ciudad del Área de la Bahía de **San Francisco** estuvieron en alerta por una ardilla agresiva que envió a por lo menos dos personas a la sala de urgencias para recibir tratamiento médico.
**Joan Heblack** contó a KGO-TV, filial de ABC, que caminaba en el vecindario de **Lucas Valley** en **San Rafael** cuando una ardilla aparentemente salió de la nada y atacó su pierna, arañándola y mordiéndola.
“Se aferró a mi pierna. La cola estaba volando por aquí. Yo estaba como: '¡Quítenmela, quítenmela!’”, relató **Heblack**.
**Isabel Campoy** también dijo que fue atacada mientras caminaba en la misma área. La ardilla se lanzó desde el suelo hacia su cara y terminó en su brazo, dejándolo ensangrentado, comentó.
Ambas mujeres fueron a la sala de urgencias, informó la estación de televisión en su historia del lunes.
Ahora se han colocado volantes que advierten a los residentes que la ardilla no es una broma y que más de cinco personas han sido atacadas por una “ardilla muy mala” que “sale de la nada”.
**Lisa Bloch**, de **Marin Humane**, dijo que no han recibido informes de ataques de ardillas desde mediados de septiembre. Si la ardilla vuelve a aparecer, la organización sin fines de lucro se coordinará con el estado para retirar al animal, manifestó.
“Hemos visto este tipo de comportamiento antes”, expresó **Bloch**. “Casi siempre es porque alguien ha estado alimentando al animal”.
Lo bueno es que las ardillas no son vectores de la rabia. **Bloch** dice que la gente nunca debería alimentar a la fauna silvestre.
**San Rafael** se encuentra en el condado de **Marin**, a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de **San Francisco**.
