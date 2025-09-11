Agencia de la ONU pide fondos para ayudar a afganos tras devastador sismo

FOTO: Agencia de la ONU pide fondos para ayudar a miles de afganos afectados por sismo

BRUSELAS (AP) — La agencia de migración de la ONU solicitó fondos para alrededor de 134.000 personas que necesitaban ayuda en Afganistán, casi dos semanas después de que un terremoto matara a más de 2.200 personas en el montañoso este del país.

Muchos de los afganos afectados por el terremoto quedaron sin hogar, durmiendo al aire libre y desesperados por regresar y reconstruir. Las organizaciones de ayuda lucharon por llevar tiendas de campaña y otra asistencia a las montañas, y se esperó que el clima invernal llegue en las próximas semanas.

“No queremos crear un campamento” para los desplazados, declaró el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Afganistán a The Associated Press.

“Los que están desplazados... están viviendo en una situación improvisada”, expresó Mihyung Park en Bruselas, después de mantener conversaciones con funcionarios de la Unión Europea.

“Estamos tratando de proporcionar nuestra asistencia lo más cerca posible” de su ubicación actual, añadió.

El terremoto de magnitud 6.0 del 31 de agosto y las réplicas que le siguieron también hirieron a más de 3.600 personas, según las autoridades afganas. Muchas de las áreas más afectadas resultaron difíciles de alcanzar, con algunas solo accesibles en helicóptero. La OIM estimó que más de 7.000 hogares fueron destruidos. En total, casi medio millón de personas se vieron afectadas.

Afganistán ya enfrentaba múltiples crisis, incluyendo el regreso de más de 1,7 millones de afganos desde Irán y Pakistán en 2025, desplazamiento interno a gran escala y severas dificultades económicas.

Park señaló que los afganos dependieron en gran medida de la asistencia de la UE, especialmente desde que Estados Unidos dejó de enviar fondos después de que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, cuando las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraron del país.

Ese apoyo es aún más importante ya que los países occidentales recortaron los presupuestos de ayuda al desarrollo y humanitaria para gastar más en su defensa, dejando menos dinero para desastres y otros apoyos.

“Hay muchas crisis en el mundo”, expresó Park. Hablando de Afganistán, añadió que la OIM “tiene mucho miedo de que esté siendo olvidado”.

La difícil situación de las mujeres afganas es de particular preocupación. Desde que los talibanes tomaron el poder, impusieron su interpretación de la ley islámica en la vida diaria, incluyendo restricciones drásticas sobre mujeres y niñas.

Lectura rápida

¿Qué? La ONU solicitó fondos para ayudar a 134.000 personas tras un sismo en Afganistán.

¿Quién? La solicitud fue realizada por Mihyung Park, jefe de misión de la OIM.

¿Cuándo? La petición se realizó casi dos semanas después del sismo del 31 de agosto.

¿Dónde? En el este de Afganistán, donde ocurrió el terremoto.

¿Cómo? Con ayuda de la Unión Europea y otras organizaciones humanitarias.