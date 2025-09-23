Acciones de Kenvue se recuperan tras declaraciones de Trump sobre Tylenol y el autismo

FOTO: Acciones del fabricante de Tylenol se recuperan tras declaraciones de Trump sobre su inocuidad

Las acciones del fabricante de Tylenol, Kenvue, se recuperaron notablemente antes de la apertura del mercado el martes, un día después de que el presidente Donald Trump habló de vínculos no demostrados y, en algunos casos, desacreditados entre Tylenol, las vacunas y el autismo.

Trump aconsejó a las embarazadas “no tomar Tylenol” unas diez veces durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, instando también a las madres a no darles el medicamento a sus bebés, conocido en Estados Unidos con el nombre genérico de acetaminofén o paracetamol en la mayoría de los otros países.

Las acciones de la compañía de marcas de consumo de Nueva Jersey cayeron 7,5% el lunes. Las acciones recuperaron la mayor parte de esas pérdidas temprano el martes en el comercio previo a la apertura del mercado.

El anuncio, que parecía basarse en estudios existentes en lugar de investigaciones nuevas significativas, llegó de la mano de la agenda del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas.

Kenvue disputó cualquier vínculo entre el medicamento y el autismo esta semana y advirtió que si las embarazadas no usan Tylenol cuando lo necesitan, podrían enfrentarse a una elección peligrosa entre sufrir fiebres o usar alternativas más riesgosas.

Kenvue se separó de las divisiones farmacéuticas y de dispositivos médicos de Johnson & Johnson en 2023 porque se pensó que las compañías podrían funcionar de manera más eficiente si fueran independientes entre sí. Además de Tylenol, la compañía de salud del consumidor fabrica las banditas para las heridas Band-Aids, los productos bucales Listerine y otras marcas de botiquín doméstico.

El analista de Citi Investment Research, Filippo Falorni, escribió que ve un riesgo limitado de nuevas demandas después del anuncio de Trump, pero piensa que “podría haber un riesgo para el consumo de Tylenol dado los titulares negativos”.

La compañía ha enfrentado cientos de demandas relacionadas con el producto y sus supuestos vínculos con el autismo, pero la mayoría han sido desestimadas.

Tylenol fue noticia en la década de 1980 cuando siete personas en el área de Chicago murieron después de tomar el analgésico de venta libre adulterado con cianuro. El incidente provocó pánico a nivel nacional y llevó a una revisión en la seguridad del empaque de medicamentos de venta libre. Nadie fue acusado por las muertes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.