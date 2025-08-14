Los Pumas confirmaron la lista de convocados para enfrentar a los All Blacks

FOTO: Los Pumas debutan ante Nueva Zelanda en un Rugby Championship clave para el ranking mundial

Los Pumas revelaron quienes serán los 23 jugadores citados para enfrentar a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes, por un encuentro correspondiente al Rugby Championship.

Este sábado 16 de septiembre, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el epicentro de un enfrentamiento histórico, cuando los Pumas recibirán a Nueva Zelanda en el primer duelo de una serie que promete emociones a flor de piel. Mientras tanto, Sudáfrica y Australia se enfrentarán a las 12:10 en el otro partido inaugural del Rugby Championship.

Para los Pumas, el desafío ante los All Blacks va más allá de la estadística. Aunque el equipo argentino ha conseguido tres victorias ante los neozelandeses en los últimos años, nunca lo han hecho como locales, algo que sería un hito significativo para la historia del rugby argentino.

Un triunfo en Córdoba sería un regalo enorme para los miles de seguidores que se acercarán al Estadio Kempes, dispuestos a ser parte de una jornada que puede quedar grabada en la memoria colectiva del deporte nacional.

Este primer encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda se perfila como una verdadera prueba de carácter para los Pumas, que bajo la dirección de Felipe Contepomi, buscan dar el golpe frente a uno de los equipos más poderosos del hemisferio sur. La expectativa es alta, y el ambiente promete ser electrizante, con los fanáticos apoyando a su selección en cada jugada.

A su vez, el partido entre Sudáfrica y Australia sumará más sabor a la jornada, dejando claro que el Rugby Championship arrancará con una serie de duelos que marcarán el rumbo del torneo.

La formación de Los Pumas para enfrentar a los All Blacks

Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Suplentes

Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo. D.T: Felipe Contepomi.