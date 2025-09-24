Casa "María Elena Walsh", el nuevo espacio cultural gratis para niños en Córdoba

La flamante Casa de las Infancias "María Elena Walsh" se inauguró en septiembre en Córdoba como un nuevo espacio cultural dirigido especialmente para los niños.

La propuesta es gratuita y accesible; y el espacio está ubicado en el edificio del ex Centro Cultural de General Paz (Juan P. Pringles 420).



Mariana Asan en la Casa de las Infancias.

La casa está llena de colores y propuestas llamativas. Cuenta con un anfiteatro, juegos interactivos y tecnología de realidad aumentada y virtual, donde los niños pueden explorar la ciudad de Córdoba de manera innovadora.

El lugar también destaca por su inclusión, con rampas para sillas de ruedas y juegos adaptados para personas con discapacidad.

La subsecretaria de Familia de la Municipalidad de Córdoba, Cristina Nallino, explicó en Cadena 3 que el espacio fue diseñado para favorecer el juego y los derechos de los niños.

"Tenemos sectorizado un espacio de primera infancia y un espacio que tiene que ver con talleres lúdicos", mencionó, a la vez que dijo que el objetivo es que los niños aprendan sobre sus derechos en un entorno divertido.

Además, la Casa cuenta con una sala inmersiva dedicada a la obra de María Elena Walsh, donde los visitantes pueden disfrutar de videos y fotos inéditas de la artista.

La Casa de las Infancias es un lugar de encuentro y aprendizaje, donde los niños son los protagonistas de su propia historia.

Nallino invitó a todos a conocer este nuevo espacio que busca enriquecer la cultura infantil en Córdoba.

Para asistir, debés anotarte a través del CiDi/VeDi (https://turnero.cordoba.gob.ar/turnos/tramites). En caso de tener algún inconveniente comunicarse al 0800 888 0404.

El recorrido por la Casa de las Infancias, tiene una duración de 1 hora con capacidad máxima para 30 niños/as por turno.

Mirá el video completo:

Informe de Mariana Asan.