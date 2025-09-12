En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Rural de Río Cuarto

Moyetta: "La Expo ratifica 90 años de una institución que ya es de la región"

Heraldo Moyetta destacó en diálogo con Cadena 3 su impacto cultural y agropecuario, y la necesidad de políticas que apoyen al sector.

12/09/2025 | 16:09Redacción Cadena 3

FOTO: La Expo Rural de Río Cuarto celebra 90 años como pilar agropecuario regional

  1.

    Audio. La Expo Rural de Río Cuarto celebra 90 años como un pilar agropecuario regional

    La Rural de Río Cuarto

    Episodios

La Expo Rural de Río Cuarto se consolida un año más como un evento fundamental en la región. Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, expresó a Cadena 3: "Esta Expo ratifica año tras año esta historia de 90 años de una institución, que la encuentra más viva que nunca y que dejó de ser de la Rural, es de la región, de la ciudad". 

Moyetta destacó la importancia de la Expo como un reflejo del trabajo comunitario. "Es un evento que reúne a la región en un solo lugar, con instituciones, universidades y el sector agropecuario". Durante la Expo, los productores muestran su capacidad emprendedora, como una muestra de esperanza ante la situación actual. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto al contexto político y económico, Moyetta indicó que "la macroeconomía había que ordenarla". El presidente de la Sociedad Rural resaltó la necesidad de mayor agilidad en la política: "Los tiempos de la política no son los mismos tiempos de la gente". 

Entre las demandas del sector, Moyetta menciona la eliminación de retenciones, considerando que "cambia el ánimo del productor" y asegura que "necesitamos empezar a crecer en la producción". La agricultura enfrenta serios problemas, mientras que la ganadería logró reacomodar sus precios.

La educación también ocupa un lugar fundamental en la agenda de la Rural. Moyetta compartió su orgullo por el nuevo Instituto Educativo Superior con enfoque en agro y ambiente, que busca cultivar una nueva generación en estos campos. "Creemos que la educación es el acto gremial más importante que hemos hecho", mencionó.

El evento también incluye actividades culturales con más de 200 artistas y la exposición de productos locales. "Este año tenemos un ambiente festivo, música y una feria de artesanos que destacan el talento de la región", concluyó Moyetta.

Entrevista de Viva la Radio

Lectura rápida

¿Qué es la Expo Rural de Río Cuarto?
Es un evento fundamental en la región que celebra 90 años de la Sociedad Rural de Río Cuarto.

¿Quién es Heraldo Moyetta?
Es el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto y ha destacado la importancia de la Expo.

¿Cuándo se realiza la Expo?
Se realiza anualmente, aunque el artículo no especifica la fecha exacta.

¿Dónde se lleva a cabo la Expo?
En Río Cuarto, Argentina.

¿Por qué es importante la Expo?
Reúne a instituciones, universidades y el sector agropecuario, reflejando el trabajo comunitario y la capacidad emprendedora de los productores.

Lo más visto

Agro

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho