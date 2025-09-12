Moyetta: "La Expo ratifica 90 años de una institución que ya es de la región"
Heraldo Moyetta destacó en diálogo con Cadena 3 su impacto cultural y agropecuario, y la necesidad de políticas que apoyen al sector.
FOTO: La Expo Rural de Río Cuarto celebra 90 años como pilar agropecuario regional
-
Audio. La Expo Rural de Río Cuarto celebra 90 años como un pilar agropecuario regional
La Rural de Río Cuarto
La Expo Rural de Río Cuarto se consolida un año más como un evento fundamental en la región. Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, expresó a Cadena 3: "Esta Expo ratifica año tras año esta historia de 90 años de una institución, que la encuentra más viva que nunca y que dejó de ser de la Rural, es de la región, de la ciudad".
Moyetta destacó la importancia de la Expo como un reflejo del trabajo comunitario. "Es un evento que reúne a la región en un solo lugar, con instituciones, universidades y el sector agropecuario". Durante la Expo, los productores muestran su capacidad emprendedora, como una muestra de esperanza ante la situación actual.
Respecto al contexto político y económico, Moyetta indicó que "la macroeconomía había que ordenarla". El presidente de la Sociedad Rural resaltó la necesidad de mayor agilidad en la política: "Los tiempos de la política no son los mismos tiempos de la gente".
Entre las demandas del sector, Moyetta menciona la eliminación de retenciones, considerando que "cambia el ánimo del productor" y asegura que "necesitamos empezar a crecer en la producción". La agricultura enfrenta serios problemas, mientras que la ganadería logró reacomodar sus precios.
La educación también ocupa un lugar fundamental en la agenda de la Rural. Moyetta compartió su orgullo por el nuevo Instituto Educativo Superior con enfoque en agro y ambiente, que busca cultivar una nueva generación en estos campos. "Creemos que la educación es el acto gremial más importante que hemos hecho", mencionó.
El evento también incluye actividades culturales con más de 200 artistas y la exposición de productos locales. "Este año tenemos un ambiente festivo, música y una feria de artesanos que destacan el talento de la región", concluyó Moyetta.
