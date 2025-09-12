El agro vibra con la radio: Cadena 3 transmite desde la Expo Rural de Río Cuarto

FOTO: Geo Monteagudo y Raúl Monti, desde la Expo Rural de Río Cuarto.

Desde el 10 hasta el 14 de septiembre, el predio de la Sociedad Rural se ha convertido en el epicentro del sector, congregando a productores, empresarios y público general en una muestra vibrante.

Viva la Radio no podía faltar. Desde el estudio móvil de Cadena 3, Geo Monteagudo y Raúl Monti se han encargado de capturar la esencia de esta gran exposición.

Su trabajo va más allá de un simple reportaje: a través de entrevistas con referentes del sector y recorridos por los stands más innovadores, logran transmitir la energía y la innovación que definen al campo argentino.

La exposición es un crisol de actividades. Los visitantes pueden disfrutar de la Feria Nacional e Internacional de Artesanías, admirar lo último en genética y maquinaria agrícola, y deleitarse en los espacios de gastronomía.

Además, el evento destaca por su apuesta por las nuevas generaciones con el Sunset Ganadero, un espacio que combina tecnología y producción.