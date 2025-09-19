Pero el temor es más fuerte...

Por Adrián Simioni

Vivimos días de incertidumbre en Argentina, un clima donde los números económicos, fríos y objetivos, chocan con el temor que se respira en las calles, los mercados y las charlas cotidianas.

Ayer, el Banco Central salió a vender 379 millones de dólares para contener la presión sobre el tipo de cambio, una cifra mucho mayor a los 53 millones del día anterior. El dólar abrió en 1.515 pesos en el Banco Nación, y aunque los bonos muestran una leve suba, el ambiente sigue tenso.

El ministro Caputo asegura que "hay reservas suficientes" para enfrentar los vencimientos de deuda de enero y julio, pero muchos inversores quieren escuchar un "la plata ya está" que aún no llega con claridad. Esa falta de certeza alimenta la desconfianza.

Sin embargo, si miramos los datos con frialdad, la economía argentina muestra logros que pocos países pueden ostentar. En agosto, el superávit comercial alcanzó los 1.400 millones de dólares, con exportaciones que crecieron más del 16% interanual, impulsadas en gran medida por Vaca Muerta. Este sector, a diferencia de la cosecha agrícola, asegura un flujo constante de dólares durante todo el año, una noticia clave para nuestra estabilidad. Las importaciones, aunque crecen, lo hacen a un ritmo menor, reflejando el impacto de un dólar más caro.

Por el lado fiscal, el Gobierno también exhibe números sólidos: un superávit de 1,5 billones de pesos en agosto (0,2% del PBI), acumulando 0,3% en el año, cerca de la meta del 1,6% pactada con el FMI. Este superávit, que creció un 30% real por encima de la inflación, se sostiene incluso tras pagar intereses de deuda, dejando un saldo positivo de 390 mil millones de pesos. La recaudación se mantiene robusta, a pesar de la eliminación del impuesto PAIS y la baja de retenciones, lo que refuerza la idea de una gestión fiscal ordenada.

En el empleo, los datos del segundo trimestre muestran un mercado laboral golpeado pero estable, con una tasa de desempleo del 7,6%, igual que el año pasado. En lugares como Gran Córdoba, donde el desempleo subió al 8,9%, no fue por destrucción de empleo, sino porque más personas se sumaron a buscar trabajo, elevando la tasa de actividad al 51%, una de las más altas del país.

Además, la recaudación de Anses por aportes y contribuciones creció un 10% por encima de la inflación, sugiriendo una mejora en los salarios formales, aunque los datos oficiales aún no lo confirmen con precisión.

Entonces, ¿por qué, con estos números alentadores, estamos en un tembladeral? La respuesta no está en las estadísticas, sino en el temor. El consumo está planchado, la recesión se siente, y la suba del dólar (25 puntos por encima de la inflación en los últimos tres meses) no se trasladó completamente a los precios, pero sí profundizó la cautela.

La gente no gasta, las empresas no invierten, y el circulante de pesos es escaso desde que subieron las tasas de interés. A esto se suma una deuda de siete billones de pesos que el Gobierno renueva constantemente, una amenaza latente que no termina de desactivarse.

Pero el mayor peso es político. El temor no solo viene de la incertidumbre económica, sino de la percepción de fragilidad del programa de Gobierno. Por un lado, están quienes, con habilidad, buscan desestabilizarlo, echando nafta al fuego. Por otro, hay dudas sobre la capacidad del Gobierno para defender su plan con firmeza. Y en el horizonte, asoman las elecciones de octubre.

