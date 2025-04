Cristina, cada vez más marginal

La figura de Cristina Fernández de Kirchner se torna cada vez más marginal en la percepción de muchos argentinos. Hoy, su discurso sorprende al reproducir las ideas de Yanis Varoufakis, un ex ministro de Economía griego conocido por su postura radical.

Varoufakis predice que Argentina enfrentará una ola política capaz de arrasar con la presidencia de Javier Milei. Al reproducir este mensaje, Cristina parece confundir su deseo con una predicción de la realidad, lo que genera inquietud sobre su diagnóstico político.

Es importante recordar quién es Varoufakis. Este economista griego estuvo al frente del Ministerio de Economía durante un período crítico para su país, cuando Grecia estuvo al borde de abandonar la Unión Europea.

Tras años de déficits fiscales y una economía en crisis, Grecia se vio obligada a realizar ajustes severos o arriesgarse a salir del euro. En ese contexto, Varoufakis y su gobierno de izquierda populista, liderado por Alexis Tsipras, intentaron implementar reformas que finalmente se volvieron insostenibles.

En 2015, el gobierno griego organizó un referéndum para preguntar a los ciudadanos si aceptaban la austeridad impuesta por Europa. La pregunta, sin embargo, ocultaba la alternativa de salir del euro, lo que complicaba aún más la situación.

A pesar de que la mayoría votó en contra de la austeridad, Varoufakis y Tsipras ignoraron el resultado y firmaron un acuerdo de ajuste con la Unión Europea. Este giro dejó a Grecia en una posición aún más precaria y llevó a la caída de su gobierno.

Es curioso que Cristina Kirchner cite a un personaje como Varoufakis, quien fue parte de un fracaso notable en la política económica de su país. Esta elección de referentes refleja una deriva ideológica que se aleja de la realidad política argentina.

Mientras tanto, Cristina se encuentra actualmente en una lucha interna por el liderazgo del kirchnerismo, un movimiento que parece desvincularse del peronismo tradicional.

Su intención de competir como legisladora en la provincia de Buenos Aires, en lugar de buscar una senaduría nacional, revela su estrategia para asegurar una posición en un entorno electoral más favorable.

