Volcó un camión frigorífico y hubo caos: los saqueos, ¿una conducta inevitable?

Por Fernando Genesir

Este lunes nos enteramos de un episodio que se repite en Argentina. Un camión frigorífico volcó en Guaymallén, Mendoza, dejando varios kilos de carne desparramados sobre el asfalto. El hecho ocurrió en un puente del acceso oeste, resultando en el conductor herido y rescatado por bomberos.

Lo llamativo del incidente es que varios vecinos comenzaron a acercarse al lugar para intentar llevarse la mercadería. Después de algunas horas, un operativo de seguridad se implementó para evitar saqueos, y la policía se enfrentó a la multitud, utilizando gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

Las imágenes del camión volcado son impactantes. El accidente ocurrió a las ocho y media de la mañana en el tramo Puente Cañadita Alegre, a la altura de Guaymallén. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la actitud de las personas que se acercan a llevarse lo que no les pertenece.

Este fenómeno no es nuevo. Recuerdo un episodio en Córdoba, donde un camión que transportaba cerdos tuvo un accidente y los vecinos se llevaron tanto a los animales vivos como a los muertos. La policía y Gendarmería debieron montar un operativo para evitar el saqueo.

Es curioso cómo un incidente vial con un camión cargado se transforma en un saqueo. El último episodio en Mendoza es solo uno más en una larga lista. Me pregunto si esto es inevitable. Ayer se decía que no había tanto problema porque la cadena de frío ya se había roto, pero lo que preocupa es la conducta.

La conducta que provoca el vuelco de un camión cargado con mercaderías. La mercadería que sea, y donde sea, atrae a los vecinos o transeúntes que ven todo tirado y se detienen para llevársela. Hay algo tan simple como no llevarse lo que no es tuyo.

Por eso vuelvo con la pregunta: ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es el motivo por el cual nos paramos para llevarnos mercadería que no nos corresponde? ¿Por qué tenemos esta conducta que se repite en Argentina?