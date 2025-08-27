FOTO: Estafas desde la cárcel: ¿Por qué permiten el ingreso de celulares en Argentina?

Por Fernando Genesir

En Argentina, la situación de las cárceles se vuelve cada vez más preocupante. Recientemente, tres noticias destacan el uso de call centers por parte de internos para estafar a ciudadanos. En Río Cuarto, cinco presos formaban una banda delictiva para estafar familias en Salta. Utilizan un call center dentro de la cárcel, con celulares y libretos que guían sus diálogos.

Los internos ofrecen productos inexistentes en plataformas de compra y venta, como bicicletas y electrodomésticos. Una vez que las víctimas muestran interés, comienzan a manipularlas para que realicen transferencias a cuentas que nunca recibirán los productos prometidos.

La situación no es aislada. En Villa María, otra banda estafa usaban la identidad de comerciantes de San Francisco. Al igual que en Río Cuarto, los delincuentes utilizan celulares y redes sociales para llevar a cabo sus fraudes. La fiscalía requisó pabellones enteros y encontró documentación y dispositivos electrónicos.

Desde el 2015, las cárceles en Córdoba se convirtieron en centros de operaciones delictivos, facilitados por la corrupción dentro del servicio penitenciario. Los funcionarios permiten el ingreso de celulares, lo que permite a los internos seguir delinquiendo desde detrás de las rejas.

En Mendoza, las autoridades destruyen más de cinco mil celulares incautados en las cárceles. Esta cifra, que abarca varios años, pone de manifiesto un problema que parece no tener fin. La realidad en las cárceles argentinas supera a la ficción, como se observa en series como "El Marginal".

La pregunta que persiste es: ¿cómo se permite que los celulares sigan ingresando a las cárceles? Las estafas y fraudes continúan afectando a la ciudadanía, y es fundamental que la población esté alerta ante estas maniobras. La radio tiene la responsabilidad de informar y advertir sobre estas situaciones.

Los ciudadanos deben estar atentos a llamadas sospechosas y estafas que se presentan bajo la apariencia de servicios legítimos. La información y la prevención son claves para evitar ser víctimas de estos engaños.

