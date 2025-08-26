FOTO: El preso que consiguió un celular en la cárcel para seguir amenazando a la exmujer

La justicia chubutense ratificó la prisión preventiva para un hombre que había amenazado a su exesposa a través de las redes sociales, mientras esperaba la audiencia preliminar por otros hechos de violencia de género.

En consecuencia, la jueza Ivana González resolvió renovar la prisión preventiva del sujeto, quien había sido denunciado el año pasado por esos delitos. Además, intentó abusar de la mujer -embarazada de siete meses-, la amenazó con un arma blanca y también con la pérdida de la tenencia de su hijo.

Sin embargo, y mientras estaba en prisión, consiguió un teléfono celular, abrió una cuenta en la red social Instagram y comenzar a hostigar a su expareja por esa vía, con el objetivo de que retire la denuncia para mejorar su situación procesal.

La fiscalía, en tanto, señaló que este miércoles se vence el plazo para la presentación de la pieza acusatoria por lo que se elevaría la petición que dará lugar a la audiencia preliminar, para analizar el paso a juicio oral.

La calificación provisoria contra el hombre, identificado por el momento con las iniciales H.S., es por el delito de desobediencia a la autoridad judicial en concurso real con violación de domicilio y en concurso real con el delito de amenazas agravadas por el uso de armas y también en concurso real con abuso sexual con acceso carnal todo ello en carácter de autor.

Además, desde la fiscalía advirtieron que existe peligro de fuga y que la situación de vulnerabilidad de la mujer se complicó ya que otros allegados a su exmarido también la amedrentaron.