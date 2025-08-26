En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Desarticulan una banda de estafas virtuales ligada a cárceles en Córdoba

La banda de estafadores operaba en establecimientos penitenciarios en Villa María y San Francisco. Fueron detenidas tres mujeres de 32, 33 y 37 años. 

26/08/2025 | 17:43Redacción Cadena 3

FOTO: El penal de San Francisco.

La Policía de Córdoba desarticuló este martes una organización acusada de cometer estafas virtuales desde el interior de establecimientos penitenciarios en Villa María y San Francisco.

Durante los procedimientos, que incluyeron allanamientos en ambas ciudades y en los penales locales, fueron detenidas tres mujeres de 32, 33 y 37 años, mientras que dos internos ya identificados también quedaron implicados en la causa.

En los operativos se secuestraron diez teléfonos celulares, cinco chips, tarjetas de crédito, documentación de interés, dinero y diversas prendas de vestir, todos elementos vinculados a la investigación.

Las detenidas fueron trasladadas a sede policial y permanecen a disposición de la Fiscalía de 2º turno, a cargo de la Dra. Silvana Quaglia.

La investigación apunta a maniobras delictivas perpetradas desde el interior de los penales, una modalidad delictiva que se ha multiplicado en los últimos años en la provincia. Las autoridades destacaron que los procedimientos se enmarcan en una estrategia para frenar el crecimiento de este tipo de delitos y remarcaron la importancia de extremar los recaudos frente a posibles intentos de fraude digital.

Lectura rápida

¿Qué organización fue desarticulada? La Policía de Córdoba desarticuló una organización acusada de cometer estafas virtuales.

¿Quiénes fueron detenidos? Fueron detenidas tres mujeres y dos internos quedaron implicados.

¿Cuándo se realizaron los procedimientos? Los procedimientos se llevaron a cabo este martes.

¿Dónde se llevaron a cabo los allanamientos? En Villa María y San Francisco, así como en los penales locales.

¿Por qué se realizaron estos operativos? Para frenar el crecimiento de estafas virtuales desde el interior de los penales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho