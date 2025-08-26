Desarticulan una banda de estafas virtuales ligada a cárceles en Córdoba

La Policía de Córdoba desarticuló este martes una organización acusada de cometer estafas virtuales desde el interior de establecimientos penitenciarios en Villa María y San Francisco.

Durante los procedimientos, que incluyeron allanamientos en ambas ciudades y en los penales locales, fueron detenidas tres mujeres de 32, 33 y 37 años, mientras que dos internos ya identificados también quedaron implicados en la causa.

En los operativos se secuestraron diez teléfonos celulares, cinco chips, tarjetas de crédito, documentación de interés, dinero y diversas prendas de vestir, todos elementos vinculados a la investigación.

Las detenidas fueron trasladadas a sede policial y permanecen a disposición de la Fiscalía de 2º turno, a cargo de la Dra. Silvana Quaglia.

La investigación apunta a maniobras delictivas perpetradas desde el interior de los penales, una modalidad delictiva que se ha multiplicado en los últimos años en la provincia. Las autoridades destacaron que los procedimientos se enmarcan en una estrategia para frenar el crecimiento de este tipo de delitos y remarcaron la importancia de extremar los recaudos frente a posibles intentos de fraude digital.