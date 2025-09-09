FOTO: El dilema judicial sobre los derechos de las mascotas en un divorcio en Córdoba.

Por Fernando Genesir

La reciente polémica en Córdoba sobre la tenencia de mascotas en un caso de divorcio ha captado la atención: una pareja solicitó al juez incluir en la sentencia el régimen de visitas y manutención de sus dos perras, acordando previamente todos los detalles sobre su cuidado.

El juez Gabriel Tavip, tras escuchar la solicitud, rechazó la homologación del acuerdo. Argumentó que la justicia no puede intervenir en estos asuntos, ya que podría haber incumplimientos futuros y sería necesario que los tribunales se ocupen de ello, lo que podría generar un caos en el sistema judicial.

Este rechazo ha generado una respuesta del Colegio de Abogados de Córdoba, que cuenta con una Sala de Derecho Animal. El colegio criticó la decisión del juez, señalando que, aunque reconoce a los animales como seres sintientes, en la práctica los considera bienes, lo que contradice el valor afectivo que tienen para sus dueños.

El Colegio de Abogados citó jurisprudencia que apoya la idea de que los animales son parte de la familia y merecen un tratamiento adecuado en situaciones legales. Sin embargo, el juez se mantiene firme en su postura de no intervenir en estos acuerdos.

La discusión se centra en si la justicia debe involucrarse en la homologación de acuerdos de tenencia de mascotas o si los adultos deben resolver estas cuestiones por su cuenta. Muchos opinan que, al decidir tener un perro, se asume la responsabilidad de su cuidado, y lo mismo debería aplicarse en caso de separación.

El debate continúa, con opiniones divididas. Algunos sostienen que la justicia no debe legislar sobre los derechos de los animales, mientras que otros argumentan que estos seres también forman parte de la familia y merecen protección legal.

La situación plantea interrogantes sobre cómo se deben manejar los derechos de las mascotas en el contexto de un divorcio. La audiencia se mantiene atenta a la evolución de este tema y a la posible necesidad de cambios en la legislación.