Opinión

El accidente de Rocío Bonacci y la polémica de los autos oficiales en el Congreso

  

28/08/2025 | 09:11Redacción Cadena 3

FOTO: El accidente de Rocío Bonacci y la polémica de los autos oficiales en el Congreso.

  1.

    Audio. El accidente de Rocío Bonacci y la polémica de los autos oficiales en el Congreso

    Siempre Juntos

    Episodios

Fernando Genesir Por Fernando Genesir

Rocío Bonacci, diputada nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe, se convierte en noticia tras un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires. Viajaba en un auto oficial, junto a su padre y el chofer, cuando este último se quedó dormido. La situación pone de manifiesto la problemática de los choferes oficiales en el Congreso.

José Bonacci, padre de la legisladora, culpó a las autoridades de la Cámara Baja por no atender los reclamos sobre las condiciones laborales de los choferes. En una entrevista con Cadena 3 Rosario, afirmó que el chofer tuvo apnea y señaló que Rocío se ha quejado del manejo peligroso en múltiples ocasiones.

La diputada viajaba a Buenos Aires para trabajar en el Congreso y el padre de la legisladora mencionó que el chofer, que ha estado empleado desde 2019, suele manejar a altas velocidades. Este incidente resalta la necesidad de una revisión de las políticas sobre el uso de autos oficiales y choferes en el ámbito legislativo.

La situación se complica aún más al considerar que muchos ciudadanos creen que el uso de autos y choferes oficiales debería ser cosa del pasado. A pesar de los altos salarios y viáticos que reciben los diputados, la existencia de autos oficiales sigue siendo una realidad, lo que genera cuestionamientos sobre su necesidad.

En el contexto actual, donde se habla de la casta política y la austeridad, parece contradictorio que algunos diputados utilicen recursos públicos de esta manera. Si bien no todos los legisladores hacen uso de estos beneficios, la pregunta persiste: ¿por qué algunos tienen acceso a autos oficiales mientras que otros no?

La opinión pública se ha manifestado en redes sociales, con numerosos mensajes cuestionando la situación. La necesidad de una reforma en la utilización de autos y choferes oficiales se vuelve cada vez más urgente. La pregunta sigue en el aire: ¿se terminará alguna vez esta práctica?

