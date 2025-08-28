José Bonacci: "Rocío había reclamado por la conducción temeraria de choferes"

Un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de Ramallo involucró a la diputada nacional Rocío Bonacci, quien se trasladaba al Congreso. Su padre, José Bonacci, dirigente del Partido Unite, atribuye el choque a que el chofer se quedó dormido debido a un problema de salud, específicamente apnea.

José Bonacci habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y cuestionó la veracidad de la información proporcionada por Menem, señalando que "las cosas que dijo Martín son parcialmente ciertas". Aseguró que el chofer "tenía la cintura tan grande como la mía" y que, aunque "estar un poco pasado de peso no lo invalida para manejar", sí puede ser un factor de riesgo en largas distancias.

Sobre el vehículo involucrado, José aclaró que se trata de un auto oficial asignado a Rocío Bonacci y criticó las condiciones de trabajo de los choferes de la Cámara, mencionando que su hija ha reclamado por la conducción temeraria de algunos de ellos. "Rocío en reiteradas oportunidades había reclamado por la conducción temeraria de estos choferes", afirmó.

El dirigente también se refirió a la situación política en Argentina, indicando que "hay mucha gente que son voraces por ADN, que le están haciendo mal al presidente". José Bonacci concluyó que el accidente es "una anécdota", pero resalta la necesidad de abordar la corrupción en la política: "Yo creo que existe un... Aparte, ahora ya lo está diciendo el gobierno, leí hoy a la madrugada, que Mario Lugones ha detectado que se han pagado sobre el precio del 30%".

Entrevista de Hernán Funes.