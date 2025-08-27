"Menem lo hizo": la acusación del padre de Rocío Bonacci por el accidente

Un accidente en la autopista Rosario–Buenos Aires encendió una fuerte polémica en el Congreso. La diputada nacional Rocío Bonacci (La Libertad Avanza–Santa Fe) y su padre, el dirigente santafesino José Bonacci, resultaron heridos luego de que el vehículo oficial en el que viajaban se despistara a la altura de Ramallo.

Aunque ambos están fuera de peligro, la denuncia pública del padre de la legisladora puso bajo la lupa el sistema de choferes de la Cámara de Diputados y directamente al presidente del cuerpo, Martín Menem.

“Estamos bien, yo iba en el auto. El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”, relató José Bonacci en un audio enviado a Cadena 3 Rosario mientras era atendido en un centro de salud local.

Visiblemente indignado, el dirigente de UNITE fue más allá y responsabilizó al titular de la Cámara Baja: “Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara nunca han dado bola. O sea, Menem lo hizo”, disparó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El accidente y las versiones encontradas

El siniestro se produjo cuando el Nissan Sentra oficial de la Cámara de Diputados, conducido por un chofer legislativo, perdió el control y terminó en una zanja a la vera de la ruta. Según el testimonio de Bonacci, el conductor “se durmió” durante el trayecto.

La diputada, de 30 años, recibió golpes en el rostro, mientras que su padre y el chofer también fueron hospitalizados. Los tres quedaron fuera de peligro.

La denuncia del exconcejal rosarino y referente de Unite desató un inmediato cruce con Menem. El presidente de Diputados rechazó de plano las acusaciones: “El chofer estaba realizando su primer viaje del día, había descansado lo suficiente, tiene carnet profesional y el auto es modelo 2019 con la VTV al día. El sistema de alerta de la Cámara no registró que circulara a 160 km/h. El conductor se quedó dormido y se fue a la banquina”, sostuvo.

Menem también defendió la trayectoria del trabajador: “Ingresó en 2014 y en 2019 pasó a Automotores. Es un chofer con experiencia en viajes largos”, puntualizó.

Una polémica que trasciende lo personal

Más allá del accidente, el episodio abrió un frente de discusión política. La diputada Bonacci, electa en 2023 de la mano de Javier Milei pese a no tener militancia previa, se transformó rápidamente en una de las voces jóvenes de La Libertad Avanza en el Congreso. Su padre, en cambio, es un dirigente curtido en la política santafesina y artífice de candidaturas resonantes, como la de Amalia Granata en 2019.

El siniestro en Ramallo, que pudo haber tenido consecuencias trágicas, ahora se convirtió en un tema sensible dentro del Congreso, con acusaciones cruzadas que involucran a la conducción de la Cámara y al esquema de movilidad oficial de los diputados.