Accidente: Martín Menem respondió a las acusaciones de Bonacci en Cadena 3

El accidente que sufrió la diputada nacional Rocío Bonacci (La Libertad Avanza–Santa Fe) en la autopista Rosario–Buenos Aires abrió un frente de polémica en el Congreso. Su padre, José Bonacci, apuntó directamente contra el chofer de la Cámara de Diputados y contra el propio presidente del cuerpo, Martín Menem, quien este miércoles salió a responder.

El siniestro ocurrió a la altura de Ramallo, cuando el Nissan Sentra oficial en el que viajaban la legisladora, su padre y el conductor se despistó y cayó en una zanja. Según relató José Bonacci en un audio enviado a Cadena 3 Rosario, el chofer “se durmió” y acusó que habitualmente circulaba “a 160 kilómetros por hora”. “Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara no han dado bola. O sea, Menem lo hizo”, afirmó.

Menem negó de plano esas versiones. “El chofer estaba realizando su primer viaje del día, había terminado su actividad ayer a las 16 y descansó lo suficiente. Tiene carnet de conducción profesional, el auto es modelo 2019 y estaba con la VTV al día. La Cámara cuenta con sistema de alerta por exceso de velocidad y no hubo registros de que circulara a 160 km/h. El conductor se quedó dormido y se fue a la banquina”, explicó.

Además, defendió la experiencia del trabajador legislativo: “Ingresó a la Cámara en 2014 y en 2019 pasó a Automotores. Es un chofer con larga trayectoria en viajes de larga distancia”, subrayó.

La diputada, de 30 años, recibió golpes en el rostro y fue derivada junto a su padre y el chofer a un centro de salud en Ramallo, donde confirmaron que los tres estaban fuera de peligro.

Rocío Bonacci llegó a la política en 2023 de la mano de Javier Milei, con quien simpatizó rápidamente y consiguió una banca en Diputados pese a no tener militancia previa. Su padre, en cambio, es un dirigente experimentado en la política santafesina: referente del partido Unite, fue concejal en Rosario y ha impulsado candidaturas como la de Amalia Granata en 2019. En las elecciones de 2023, facilitó el desembarco de su hija en las listas de La Libertad Avanza, consolidando su vínculo con el espacio libertario.