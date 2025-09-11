En vivo

Desayuno saludable: la importancia de los lácteos en nuestra alimentación

  

11/09/2025 | 09:18

Federico Albarenque

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, y en Tregar lo saben bien. Hoy, al compartir un desayuno especial, se destaca la relevancia de los lácteos en nuestra alimentación. La leche, como materia prima, contiene más de 100 componentes, entre ellos proteínas, grasas y lactosa, fundamentales para una dieta equilibrada.

La proteína de los lácteos juega un papel crucial en la salud humana. Se asocia no solo con el crecimiento y desarrollo, sino también con la calidad de vida. En particular, la incorporación de proteína en el desayuno se vuelve esencial, especialmente para adolescentes y personas mayores de 50 años, quienes enfrentan la pérdida de masa muscular con el envejecimiento.

Los lácteos, como el yogur y la ricota, se destacan por su alto contenido proteico. La ricota, en particular, se presenta como una opción nutritiva y accesible, que muchos no consideran para el desayuno. Sin embargo, sus usos son diversos: se puede untar en tostadas, mezclar con frutas o incluso incorporar en platos salados.

Una de las características más interesantes de la ricota es su capacidad de aportar aminoácidos esenciales, necesarios para el organismo. Esto la convierte en una opción valiosa para quienes buscan una alimentación saludable y equilibrada sin gastar demasiado. La idea de que lo saludable es caro se desafía con la inclusión de la ricota en nuestra dieta.

Es fundamental que los consumidores reconozcan la versatilidad de la ricota y otros productos lácteos de Tregar, que pueden enriquecer no solo el desayuno, sino también cualquier comida del día. La importancia de educar sobre estos alimentos y su preparación es clave para fomentar hábitos saludables.

En este sentido, el desayuno compartido hoy no solo se trata de disfrutar de una buena comida, sino de aprender sobre la importancia de los lácteos en nuestra dieta. 

