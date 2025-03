El Congreso en llamas: cinco claves para evitar el desmadre del miércoles pasado

Por Pablo Sirvén

Esta semana no puedo dejar de pensar en lo que se viene. El miércoles, el Gobierno enfrentará una prueba de fuego en el Congreso, y como ciudadano, siento que estamos en un punto de inflexión. La tensión social crece, y los disturbios de la marcha de jubilados de hace unos días aún resuenan en mi cabeza. Es un desafío muy grande lo que se juega el Gobierno, nada más y nada menos que demostrar que no ha perdido el control de la calle. Y tiene razón. Si las autoridades no actúan con cabeza, esto puede salirse de las manos.

Me sorprendió ver cómo una marcha que siempre fue pacífica, la de los jubilados, se transformó en algo distinto. Está copada por muchas caras extrañas. Ya no es solo un reclamo tranquilo; hay una energía nueva, más caótica, que exige respuestas serias. Por eso, cuando escucho sus cinco claves para evitar incidentes, no puedo evitar asentir. La idea de crear sucesivos anillos para dispersar a los más conflictivos me parece lógica. Imagino controles en el Puente Pueyrredón, por ejemplo, filtrando el caos antes de que llegue al centro del problema.

Pero también me preocupa algo: No pegarse un tiro en los pies en un operativo de contención. Si la policía provoca en lugar de calmar, el remedio será peor que la enfermedad. He visto cómo un mal paso de las fuerzas de seguridad puede prender la mecha en segundos. Y hablando de calma, ¿qué tal vallar mejor la zona? Me imagino barreras bien puestas que eviten corridas o aglomeraciones. No es solo por los manifestantes, sino por los transeúntes y hasta por los propios agentes. Orden sin represión: esa debería ser la meta.

Lo que más me toca, sin embargo, es pensar en los jubilados, los más indefensos en este lío. Son nuestros mayores, los que menos fuerza tienen para correr o defenderse si las cosas se desmadran. ¿No deberíamos tener un plan especial para ellos? Me duele imaginarlos atrapados en una protesta que se salió de control.

Y luego está el detalle de los periodistas. Cubrir estas marchas es arriesgado, y su trabajo es clave para que sepamos qué pasa. Si ellos no están seguros, todos perdemos.

No ayudan los discursos beligerantes. Estoy harto de escuchar palabras que echan nafta al fuego. Como sociedad, necesitamos que el Gobierno baje los decibeles, que hable con calma y busque el diálogo. Este miércoles no se trata solo de seguridad física, sino de mostrar que aún podemos entendernos.