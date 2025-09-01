Presuntas coimas en Andis: Poder Ciudadano pedirá ser querellante en la causa

La Fundación Poder Ciudadano anunció que presentará una solicitud para constituirse como querellante en la causa que investiga presuntos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Pablo Cecchi, director ejecutivo de la fundación, aclaró los objetivos de la ONG y destacó su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, independientemente del contexto político.

En diálogo con Cadena 3, Cecchi explicó que, de ser aceptada, esta sería la cuarta querella de Poder Ciudadano en casos de interés público. "Nuestra idea es colaborar con la causa en casos donde vemos que hay que cambiar políticas públicas relacionadas con la transparencia o la lucha contra la corrupción. Estamos en el caso de Insaurralde y el yate, en el de "Chocolate" Rigau, en casos de corrupción en universidades y queremos ingresar en este caso", afirmó.

Según el director, la participación de la fundación busca aportar una mirada externa, fuera de la política partidaria, para pedir información y promover políticas públicas más transparentes.

Consultado sobre si el momento electoral influye en su decisión, Cecchi fue tajante: "Hay que rendir cuentas en todo momento. En Argentina, todos los años impares hay elecciones, así que, si no, tendríamos que limitarnos a los años pares, lo cual es imposible. No vamos a hablar de política electoral. La política funciona como funciona y a veces intenta aprovechar ciertos momentos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre los registros de ingresos de Diego Spagnuolo a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, Cecchi señaló que Poder Ciudadano lleva años aportando esta información a causas judiciales. "Pedimos reglamentariamente todos los semestres los ingresos a Casa Rosada y la Quinta de Olivos, y cuando nos lo piden, los aportamos. En este caso, algunos medios utilizaron esa información para mostrar que Spagnuolo había ingresado, pero no fuimos nosotros quienes hicimos la investigación", aclaró.

Respecto a las grabaciones que desencadenaron las denuncias, Cecchi subrayó que el foco debe estar en verificar la veracidad de la información, más allá de su origen. "Esto me recuerda al caso de los Cuadernos de las Coimas, donde se discutía si eran originales o fotocopias. Lo importante es comprobar si la información es verdadera. Si se dice que se pagó un porcentaje a un funcionario, el fiscal debe verificar eso. El método por el cual se obtiene la información puede ser discutible, pero lo central es si es fidedigna", afirmó en diálogo con Cadena 3.

No obstante, reconoció que, si las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente en Casa Rosada, esto constituiría otro delito grave que debería investigarse por separado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cecchi también expresó preocupación por la falta de transparencia en la Secretaría de Inteligencia. "El año pasado se le dio una gran cantidad de dinero a la Secretaría de Inteligencia sin demasiada explicación, en un momento en que se reducían todos los gastos del Estado. No está claro quién la lidera ni qué sucede ahí adentro. Es un área sensible, pero hace mucho tiempo que se necesita actuar de manera más clara y transparente hacia la ciudadanía", señaló.

Finalmente, al ser consultado sobre los resultados de querellas previas, como las de Insaurralde y Rigau, Cecchi destacó que no se trata de ir contra un partido político en particular. "Son causas que están avanzando firme. Intentamos aportar claridad desde una organización con experiencia, con buenos abogados, pidiendo pericias y poniendo nuestros peritos. Somos una fundación que lleva casi 40 años trabajando en todos los gobiernos desde el retorno de la democracia", concluyó.

Poder Ciudadano espera formalizar su presentación como querellante en la causa durante este lunes, según informó Cecchi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.