Ordenaron nuevos allanamientos a la sede de Andis y la droguería Suizo Argentina

El juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro nuevos allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la Droguería Suizo Argentina en busca de evidencia sobre eventual pago de sobornos para la compra de medicamentos, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

Efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron poco antes del mediodía a las sedes allanadas y en el caso de ANDIS ocurre en pleno horario de atención al público.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Noticia en desarrollo.