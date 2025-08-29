En vivo

Política y Economía

Ordenaron nuevos allanamientos a la sede de Andis y la droguería Suizo Argentina

El juez de la causa pidió el procedimiento luego de recibir más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo.

29/08/2025 | 13:11Redacción Cadena 3

FOTO: Agencia Nacional de Discapacidad. (Foto: argentina.gob.ar)

El juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro nuevos allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la Droguería Suizo Argentina en busca de evidencia sobre eventual pago de sobornos para la compra de medicamentos, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

Efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron poco antes del mediodía a las sedes allanadas y en el caso de ANDIS ocurre en pleno horario de atención al público.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Noticia en desarrollo.

Política y Economía

Opinión

