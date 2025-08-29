Ordenaron nuevos allanamientos a la sede de Andis y la droguería Suizo Argentina
El juez de la causa pidió el procedimiento luego de recibir más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo.
29/08/2025 | 13:11Redacción Cadena 3
FOTO: Agencia Nacional de Discapacidad. (Foto: argentina.gob.ar)
El juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro nuevos allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la Droguería Suizo Argentina en busca de evidencia sobre eventual pago de sobornos para la compra de medicamentos, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.
Efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron poco antes del mediodía a las sedes allanadas y en el caso de ANDIS ocurre en pleno horario de atención al público.
Noticia en desarrollo.