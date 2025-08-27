El Gobierno auditó la ANDIS: la agencia pagó un 30% más caro los medicamentos
Datos preliminares muestran diferencias significativas en adquisiciones de medicamentos entre la Agencia Nacional de Discapacidad y Salud, mientras la Justicia investiga presuntos sobornos.
27/08/2025 | 19:19Redacción Cadena 3
FOTO: El Gobierno auditó Andis: la Agencia pagó 30% más caro los medicamentos.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se encuentra bajo la lupa tras la difusión de audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo, y los primeros resultados de la intervención a cargo de Alejandro Vilches.
La revisión preliminar de las adquisiciones del organismo indica que algunos medicamentos se compraron a precios significativamente superiores a los que abonó el Ministerio de Salud, lo que abre interrogantes sobre la transparencia y eficiencia en el manejo de fondos públicos.
Según fuentes oficiales que citó el diario La Nación, la diferencia promedio detectada es del 30%, aunque en casos puntuales el valor se elevó hasta un 63%, como ocurrió con la Asparaginasa Pegilada. El Ministerio de Salud adquirió este fármaco a $8.274.027 el 14 de agosto de 2024, mientras que Andis lo compró a $13.500.176 el 8 de agosto de 2025, en un contexto donde la inflación interanual del sector salud alcanzó el 35,6%.
Presuntas coimas. Difunden nuevos audios de Spagnuolo: "Le manotean la caja a todo el mundo"
Los audios, difundidos este miércoles muestran a la voz atribuida a Spagnuolo explicando un esquema de distribución de medicamentos que él denomina “la repartija”. Además, hay críticas a Karina Milei y Adorni.
La intervención del Gobierno busca esclarecer si las compras del organismo, muchas de ellas realizadas bajo el plan Incluir Salud, siguieron criterios de mercado o respondieron a decisiones discrecionales. Hasta el momento, no se encuentran registros públicos de compras de Asparaginasa Pegilada por parte de Andis, mientras que el Ministerio de Salud realizó varias contrataciones directas del mismo producto.
El listado de medicamentos revisados por la intervención incluye otros seis productos, con proveedores distintos y precios también desiguales.
En paralelo, la Sindictura General de la Nación (Sigen) supervisó adjudicaciones millonarias, como los $78.276 millones destinados al almacenamiento y distribución de medicamentos con cadena de frío. Sin embargo, el organismo de control aclaró que no podía emitir conclusiones definitivas por la ausencia de un precio testigo.
Santa Fe. Caso Spagnuolo: Pullaro condenó el presunto entramado de coimas
Es uno de los primeros gobernadores que se expresa sobre el caso. Pidió por un rápido esclarecimiento.
La intervención encabezada por Vilches continuará analizando los gastos, destinatarios y fechas de las compras de Andis, mientras que la Justicia Federal seguirá de cerca los hallazgos para determinar si existieron irregularidades que configuren posibles delitos.
